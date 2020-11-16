Музеи Александро-Невской лавры надо бы отдать РПЦ. Так решили в Москве

Лазаревская усыпальница Александро-Невской Лавры Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в том числе культуру России, рекомендовал губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову «рассмотреть возможность передачи объектов культурного наследия: Благовещенская и Лазаревская церкви и церковь Тихвинской иконы Божией Матери религиозной организации «Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви (Московский патриархат)». Кроме того, градоначальнику надо решить вопрос и с участком земли, расположенным рядом с Митрополичьим садом, по адресу: набережная реки Монастырки, 5, «в целях восстановления исторической территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры».



Это следует из протокола совещания, состоявшегося еще в конце сентября в Москве и посвящённого подготовке к празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. С учётом того, что днём рождения считается 13 мая, очевидно, надо более-менее справиться за оставшиеся полгода. Хотя, судя по имеющимся в распоряжении 47news документам, Москва не использует стиль «обязательно»», но вряд ли у Смольного возникнет отторжение.

По данным 47news, помимо юридических процедур, есть ещё в списке поручений и «эрмитажный» пункт: «Во взаимодействии с Русской православной церковью проработать вопрос о возможности перемещения раки для мощей князя Александра Невского из ФБУК «Государственный Эрмитаж» в Свято-Троицкий собор Александра-Невской лавры». Правда, есть приписка — «после окончания работ по её реставрации».

Решение о вскрытии гробницы с прахом Александра Невского было принято ещё в 1922 году. Тогда сами мощи перенесли в Государственный музей истории религии и атеизма, расположенный в Казанском соборе, и лишь в 1989 году их вернули в Александро-Невскую лавру. Сама рака до сих пор находится в Эрмитаже и как минимум 20 лет идут переговоры по поводу её возвращения обратно.



Самым простым, по всей видимости, будет нюанс с землёй, по крайней мере, его можно обсуждать в финансовой плоскости. По данным ЕГРН, передаваемый РПЦ участок площадью 2,9 сотки сегодня принадлежит ООО «Деревообрабатывающий комбинат «Сосна». Деятельность не отражает название, компания занимается сдачей в аренду недвижимости. Заметим, на участке с 1966 года находится трёхэтажное кирпичное здание в 3 тысячи квадратов, также в собственности «Сосны». Кадастровая стоимость земли — 152 млн рублей, дома — 21,4 млн.

С передачей церквей явно будет непросто. Попытка отдать объекты, находящиеся на территории Александро-Невской лавры в ведении церкви, началась 7 лет назад, при губернаторстве Георгия Полтавченко. При нём же, напомним, чуть не превратился в храм Исаакиевский собор, но общественность отстояла. Примерно в 2013 году начались настойчивые попытки взглянуть внимательнее и на Благовещенскую церковь. Против официально выступала и экс-губернатор, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



Саму лавру, как известно, велел построить Пётр Первый. При нём считалось, что именно в устье нынешней реки Монастырки в 1240 году князь одержал победу над шведами. Весь ансамбль формировался вокруг Благовещенской церкви, именно здесь до 1790 года покоилась рака с мощами Александра Невского, а в 1800 году похоронили Суворова. Кстати, представители церкви в своих комментариях часто упирают на необходимость проведения религиозных обрядов на его могиле. Всего в церкви покоятся останки 120 деятелей истории и культуры, в том числе — императора Петра III.

После революции Благовещенскую церковь превратили в часть Музея надгробной скульптуры. В полу храма изначально устроены места для захоронения членов царской фамилии и видных сановников. Это отвечало церковной традиции, когда верующие, ступая на могильную плиту, поминали того, кто под ней лежит. В 1930-х в усыпальницу переносили ценные с точки зрения искусства надгробия с других кладбищ. До войны помещения отдали советским предприятиям, к примеру, Верхнюю церковь заняло отделение геодезических съемок института Гипрогор. Впрочем, во время блокады здесь хоть и был госпиталь, одновременно началась реставрация усыпальницы, могилу Суворова привели в порядок. Уже в 1950 году музей был открыт для посетителей. К его реставрации приступали затем ещё не раз, в том числе во время Перестройки, и окончательно работы закончились лишь в конце 90-х годов.



Лазаревская церковь возникла в качестве пристройки к Благовещенской, однако затем была расширена и в конце концов перестроена. Спонсором работ был граф Шереметев, для его рода это стало семейной усыпальницей. Сюда тоже, после появления музея, перенесли надгробия из других объектов, всего их насчитывается 80.

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери появилась гораздо позднее, в 1869 году, и тоже являлась усыпальницей. На кладбище рядом были захоронены в том числе писатели Фёдор Достоевский, Иван Крылов. В настоящее время там Некрополь мастеров искусств.

Богослужений в храмах не было с 30-х годов, и когда начались современные разговоры о передаче помещений церкви, представители мирской власти не раз заявляли, что в подобном случае нужно будет решить вопрос, куда перенести все надгробия, привезённые сюда в прошлые столетия и уже превратившиеся в неотъемлемую часть здания. Тем более, отмечал директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев, по закону нельзя просто отдать эти памятники, нужно переместить их только в другое государственное учреждение.



Представителей РПЦ такие заявления будто бы даже оскорбляли. Там не раз высказывались в том смысле, что надгробия и памятники не мешали молитвам до революции, не будет ничего противоестественного в их наличии и теперь.

В момент написания материала обе стороны отказались говорить на заданную тему. Пресс-секретарь Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова сообщила, что не в курсе по поводу решений, принятых в правительстве России. Сам по себе документ, на который ссылался автор, она заранее объявила фейком, сообщив, что поверит в него только в случае опубликования на официальном сайте правительства. По окончании разговора рассмеялась.

В Музее городской скульптуры сообщили, что директора Владимира Тимофеева нет на месте, а комментировать что-либо там готовы только на основании письменного запроса. По телефону председателя комитета по культуре Константина Сухенко ответила девушка, также направив журналиста в пресс-службу.

Вкратце заметим, судя по сообщениям прошлых лет, диспозиция была примерно такой. В музее считали, что обсуждаемые объекты давно являются больше чем храмом, и возможность прийти туда должны иметь люди всех вероисповеданий. В РПЦ же уверены, что церковь создана для молитв. Изменились ли эти аргументы, вероятно, узнаем в ближайшее время.

