МИД России предложил НАТО договариваться о нерасширении

Министерство иностранных дел предлагает НАТО выйти на «долгосрочные договоренности» о нерасширении на восток. Идея завершает комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об итогах заседания Совета НАТО, который размещён на сайте внешнеполитического ведомства Кремля в четверг 2 декабря.
«Единственный вариант разрешения сложившейся ситуации — совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России», — пишет Захарова.
Официальный представитель МИД утверждает, что риторика участников встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге, которая завершилась 1 декабря, не соответствует реальности.
«Одной из стержневых тем — уже не в первый раз — стала Россия и ее «возможная агрессия» в отношении Украины. В адрес нашей страны звучали обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. Хотя, если посмотреть на вещи реально — это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения», — заявляет Захарова, предупреждая, что фактическое втягивание Киева в «военную орбиту альянса» чревато «дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе».
В четверг в Стокгольме состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
«Госсекретарь дал понять, что, если Москва выберет путь военной эскалации [в отношении Украины], США и наши союзники готовы заставить заплатить значительную цену», — цитирует РИА Новости сообщение Госдепа по итогам встречи.
«Игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса», — цитирует информагентство ответную позицию Москвы.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что одной из тем предстоящего общения Владимира Путина и Джо Байдена будет обстановка в Европе. Ранее в Кремле заявляли, что вторая за год встреча президентов России и США может пройти в декабре. 2 декабря министр обороны США выразил надежду, что не увидит «вторжения Советского Союза» на Украину.