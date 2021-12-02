МИД России предложил НАТО договариваться о нерасширении

Министерство иностранных дел предлагает НАТО выйти на «долгосрочные договоренности» о нерасширении на восток. Идея завершает комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об итогах заседания Совета НАТО, который размещён на сайте внешнеполитического ведомства Кремля в четверг 2 декабря. «Единственный вариант разрешения сложившейся ситуации — совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России», — пишет Захарова.

Официальный представитель МИД утверждает, что риторика участников встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге, которая завершилась 1 декабря, не соответствует реальности. «Одной из стержневых тем — уже не в первый раз — стала Россия и ее «возможная агрессия» в отношении Украины. В адрес нашей страны звучали обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. Хотя, если посмотреть на вещи реально — это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения», — заявляет Захарова, предупреждая, что фактическое втягивание Киева в «военную орбиту альянса» чревато «дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе». В четверг в Стокгольме состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном. «Госсекретарь дал понять, что, если Москва выберет путь военной эскалации [в отношении Украины], США и наши союзники готовы заставить заплатить значительную цену», — цитирует РИА Новости сообщение Госдепа по итогам встречи.