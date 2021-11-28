FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Кремле надеются, что Путин и Байден пообщаются до конца года

11
Печать

Дата встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена пока не определена, однако в Кремле надеются, что она состоится до конца этого года. Об этом 28 ноября журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что до конца года общение сможет состояться. Но точной даты пока нет», — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, очной встречи, скорее всего не будет, и переговоры пройдут в формате видеоконференции.

Напомним, что первая личная встреча Путина и Байдена в статусе президентов двух стран прошла 16 июня в Женеве.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

SU LUX INN
встреча возможна только в Гааге! можно начинать подготовку, Недолго осталось!
Modest_5e4ce41f7533b
Если бы надежды сбывались, старых дев не было.
iAm2Cool
Как-то неэкономично каждый раз для встречи с амерским презом сгонять кучу войск на украинскую границу. Я бы даже сказал - очень унизительно, когда без этого не хотят даже разговаривать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний