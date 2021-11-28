В Кремле надеются, что Путин и Байден пообщаются до конца года

Дата встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена пока не определена, однако в Кремле надеются, что она состоится до конца этого года. Об этом 28 ноября журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«Мы надеемся, что до конца года общение сможет состояться. Но точной даты пока нет», — цитирует Пескова РИА Новости.



По словам представителя Кремля, очной встречи, скорее всего не будет, и переговоры пройдут в формате видеоконференции.



Напомним, что первая личная встреча Путина и Байдена в статусе президентов двух стран прошла 16 июня в Женеве.

