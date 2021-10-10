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Посмотрите, как Фьюри нокаутировал Уайлдера, пока вы спали

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бою за титул чемпиона WBC

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В ночь на 10 октября в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за титул чемпиона WBC между британским тяжеловесом Тайсоном Фьюри и американским боксёром Деонтеем Уайлдером. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», по ходу поединка оба боксёра дважды побывали в нокдауне. Тем не менее со временем преимущество Фьюри становилось всё более очевидным, что в итоге привело британца к победе и завоеванию титула.

Ранее «Фонтанка» писала, что украинский боксёр Александр Усик в чемпионском поединке в супертяжёлом весе в Лондоне победил Энтони Джошуа (Великобритания).

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Комментарии (1)

Riptide
Viva Las Vegas with your neon flashin'
And your one arm bandits crashin'
All those hopes down the drain
Viva Las Vegas turnin' day into nighttime
Turnin' night into daytime
If you see it once
You'll never be the same again

Bright light city gonna set my soul
Gonna set my soul on fire
Got a whole lot of money that's ready to burn
So get those stakes up higher
There's a thousand pretty women waitin' out there
And they're all livin' the devil may care
And I'm just the devil with love to spare, so
Viva Las Vegas, Viva Las Vegas
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