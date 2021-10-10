В ночь на 10 октября в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за титул чемпиона WBC между британским тяжеловесом Тайсоном Фьюри и американским боксёром Деонтеем Уайлдером. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри.



Как отмечает «Спорт-Экспресс», по ходу поединка оба боксёра дважды побывали в нокдауне. Тем не менее со временем преимущество Фьюри становилось всё более очевидным, что в итоге привело британца к победе и завоеванию титула.

