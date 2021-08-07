Боксер устроил разбой в Москве, пока шла Олимпиада

Профессиональный боксер Арутюн Аветисян задержан в Москве по подозрению в разбойном нападении. Об этом 7 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что нападение произошло еще 4 августа на улице Сталеваров. По предварительной информации, спортсмен и его знакомые якобы заранее знали, что у потерпевшего будет при себе крупная сумма денег. В пресс-службе ГУ МВД по столице подтвердили факт нападения, но личность задержанного называть не стали.
«4 августа на улице Сталеваров несколько человек, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили у мужчины 900 тыс. рублей, после чего скрылись с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». 5 августа по подозрению в преступлении сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый 1995 года рождения», — говорится в официальном сообщении столичного главка.