Боксер устроил разбой в Москве, пока шла Олимпиада

Профессиональный боксер Арутюн Аветисян задержан в Москве по подозрению в разбойном нападении. Об этом 7 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Собеседник агентства уточнил, что нападение произошло еще 4 августа на улице Сталеваров. По предварительной информации, спортсмен и его знакомые якобы заранее знали, что у потерпевшего будет при себе крупная сумма денег. В пресс-службе ГУ МВД по столице подтвердили факт нападения, но личность задержанного называть не стали.

