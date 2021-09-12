Путин рассказал, как ему на боксе сломали нос, и он решил заняться борьбой

Президент России Владимир Путин объяснил, почему в детстве решил заниматься не боксом, а борьбой.
«Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос <...> Я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан. Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой», — рассказал Путин на встрече с олимпийцами в Кремле, кадры которой 12 сентября показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (цитата по ТАСС).
Российский президент является мастером спорта по дзюдо и самбо, у него также есть черный пояс по карате.