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Путин рассказал, как ему на боксе сломали нос, и он решил заняться борьбой

Президент России Владимир Путин объяснил, почему в детстве решил заниматься не боксом, а борьбой.

«Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос <...> Я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан. Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой», — рассказал Путин на встрече с олимпийцами в Кремле, кадры которой 12 сентября показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Российский президент является мастером спорта по дзюдо и самбо, у него также есть черный пояс по карате.

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Комментарии (35)

Chinalove
Интересно, что теперь с тем, кто ему нос сломал.
W Bons
Когда был Ленин маленький с кудрявой головой (с)
Local
"Когда я был маленьким..." (с)
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