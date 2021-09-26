Украинский боксёр Александр Усик сделал совместное фото с британцем Энтони Джошуа, которого победил в чемпионском поединке в супертяжёлом весе. Снимки опубликованы 26 сентября на странице Matchroom Boxing в Instagram.



«Очень много для меня это значит. Пошёл ли бой по тому сценарию, на который ты рассчитывал? Он прошёл именно так, как я предполагал. Было пару моментов от Энтони, когда он зажимал, но это незначительные вещи», — прокомментировал ход боя и его итог украинский боксёр.

