Украинский боксёр Александр Усик сделал совместное фото с британцем Энтони Джошуа, которого победил в чемпионском поединке в супертяжёлом весе. Снимки опубликованы 26 сентября на странице Matchroom Boxing в Instagram.
«Очень много для меня это значит. Пошёл ли бой по тому сценарию, на который ты рассчитывал? Он прошёл именно так, как я предполагал. Было пару моментов от Энтони, когда он зажимал, но это незначительные вещи», — прокомментировал ход боя и его итог украинский боксёр.
Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоялся в ночь на 26 сентября на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне (Великобритания). Усик победил в 12-раундовом поединке единогласным судейским решением (117–112, 116–112, 115–113). На кону стояли четыре чемпионских пояса — WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжёлом весе.