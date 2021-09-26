FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

«Очень много для меня это значит». Боксёр Усик сфотографировался с поверженным им Джошуа

Украинский боксёр Александр Усик сделал совместное фото с британцем Энтони Джошуа, которого победил в чемпионском поединке в супертяжёлом весе. Снимки опубликованы 26 сентября на странице Matchroom Boxing в Instagram.

«Очень много для меня это значит. Пошёл ли бой по тому сценарию, на который ты рассчитывал? Он прошёл именно так, как я предполагал. Было пару моментов от Энтони, когда он зажимал, но это незначительные вещи», — прокомментировал ход боя и его итог украинский боксёр.

Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоялся в ночь на 26 сентября на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне (Великобритания). Усик победил в 12-раундовом поединке единогласным судейским решением (117–112, 116–112, 115–113). На кону стояли четыре чемпионских пояса — WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжёлом весе.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний