«Морально опущенный человек всегда проявит себя, как бы он это ни маскировал! Не знаю лично Ольгу Бузову, не интересуюсь ее жизнью, не могу ее характеризовать, но зато очень видно поведение человека, незаслуженно награжденного государственным орденом Александра Невского — полупокера Димы Губерниева!» — написал спортсмен в своем Instagram.

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев вновь жестко прошелся по комментатору Дмитрию Губерниеву. В этот раз поводом для оскорблений стала перепалка между Губерниевым и Ольгой Бузовой в прямом эфире «Матч-ТВ».

Также Мехонцев добавил, что своим поведением Губерниев выставил себя «самым настоящим наркоманом».



«Приходи в зал бокса, мы с тобой пообщаемся. Конечно же я не буду тебя бить, я воюю только с равными», — подчеркнул боксер.



Ранее Мехонцев уже оскорблял Губерниева, после того как комментатор получил орден Александра Невского в 2020 году.



Бузову пригласили в студию «Матч-ТВ» 14 июня для обсуждения Евро-2020. К эфиру из петербургской студии подключился Губерниев, который довел певицу до слез. Он прошёлся по актёрской карьере Бузовой, устроил ей экзамен по теории футбола и поинтересовался, пьёт ли она коньяк по утрам. Это и стало последней каплей.

