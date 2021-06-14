— Вопрос к вам как к футбольной болельщице, — спросил Губерниев. — Вам какая футбольная школа ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса? Та советская школа, которая выигрывала чемпионаты Европы и доходила до полуфинала чемпионата мира. С Броневым, с Волковым, с Далем. Какой футбол вам ближе?

Певица, телеведущая, а с недавних пор еще и актриса МХАТа, Ольга Бузова устроила истерику в прямом эфире телеканала Матч-ТВ после разговора с комментатором Дмитрием Губерниевым 14 июня. Все началось с того, что ведущий задал Бузовой несколько вопросов про сборную, которая проиграла накануне Бельгии, но та отказалась отвечать.

Бузова в ответ потребовала от комментатора перестать щеголять знаниями. После непродолжительной словесной пикировки Губерниев неожиданно задал другой вопрос: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это оказалось для новоявленной актрисы последней каплей. По щекам девушки потекли слезы.



— Мужчина оскорбляет меня на протяжении стольких лет, — стала возмущаться Бузова. — Я пришла поддержать сборную России! Коньяк? Вы издеваетесь? Я не пью. Мне нельзя. Я сейчас лечусь. Ты!.. Я перенесла сложнейшую операцию. Я не позволю вам больше. Я больше никогда сюда не приду.



Губерниев оправдался тем, что невинная фраза про коньяк взята из детской книги «Малыш и Карлсон». Но Бузову это не остановило.



— Вы меня оскорбляете пять лет! — продолжала певица. — В комментариях, как мальчишка. Писака. Приди ко мне, скажи это в лицо.



Вскоре после этого Губерниев отключился, и эфир продолжился без него. У себя в телеграме комментатор принес извинения.



«От себя добавлю, совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слёзы у нашей гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь, и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держались стойко, молодец!» — написал Губерниев в телеграм-канале.