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«Вы перестали пить коньяк по утрам?» Как Губерниев довел Бузову до истерики в прямом эфире

Бузова расплакалась в прямом эфире после разговора с Губерниевым

Певица, телеведущая, а с недавних пор еще и актриса МХАТа, Ольга Бузова устроила истерику в прямом эфире телеканала Матч-ТВ после разговора с комментатором Дмитрием Губерниевым 14 июня. Все началось с того, что ведущий задал Бузовой несколько вопросов про сборную, которая проиграла накануне Бельгии, но та отказалась отвечать.

— Вопрос к вам как к футбольной болельщице, — спросил Губерниев. — Вам какая футбольная школа ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса? Та советская школа, которая выигрывала чемпионаты Европы и доходила до полуфинала чемпионата мира. С Броневым, с Волковым, с Далем. Какой футбол вам ближе?

Бузова в ответ потребовала от комментатора перестать щеголять знаниями. После непродолжительной словесной пикировки Губерниев неожиданно задал другой вопрос: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это оказалось для новоявленной актрисы последней каплей. По щекам девушки потекли слезы.

— Мужчина оскорбляет меня на протяжении стольких лет, — стала возмущаться Бузова. — Я пришла поддержать сборную России! Коньяк? Вы издеваетесь? Я не пью. Мне нельзя. Я сейчас лечусь. Ты!.. Я перенесла сложнейшую операцию. Я не позволю вам больше. Я больше никогда сюда не приду.

Губерниев оправдался тем, что невинная фраза про коньяк взята из детской книги «Малыш и Карлсон». Но Бузову это не остановило.

— Вы меня оскорбляете пять лет! — продолжала певица. — В комментариях, как мальчишка. Писака. Приди ко мне, скажи это в лицо.

Вскоре после этого Губерниев отключился, и эфир продолжился без него. У себя в телеграме комментатор принес извинения.

«От себя добавлю, совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слёзы у нашей гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь, и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держались стойко, молодец!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

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Комментарии (10)

Mafioza
Не знаю,как можно так искренне играть клиническую идиотку на публике и при этом быть деревянной на настоящей сцене,но у нее опять это получилось-все обсуждают только Бузову)
Piter Russo
Два "высокоинтеллектуальных" и "культурных" деятеля нашли друг друга, и расстоились до слез и извенений от напора в пустом разговоре.
Kot Piter
Мамочки, насколько мерзко выглядит губерниев! (рвотный смайл)
Бузова не лучше.
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