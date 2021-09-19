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В Петербурге закрылись избирательные участки

Избирательные участки завершили работу после трёхдневного голосования в Петербурге вечером 19 сентября. Впереди ночь подсчётов бюллетеней.

Формат трёхдневного волеизъявления в России применили впервые. До этого многодневное голосование опробовали на плебисците о поправках в Конституцию.

В Петербурге выбирали депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. Также в ряде муниципалитетов прошли выборы в муниципальные советы. Из-за того, что избирательные участки находятся в школах, многие ученики получили законный выходной.

О чудесах надомного голосования и исчезающих бюллетенях, читайте в трансляции «Фонтанки».

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также смогли выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент прохошли в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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