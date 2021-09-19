В Петербурге закрылись избирательные участки

Формат трёхдневного волеизъявления в России применили впервые. До этого многодневное голосование опробовали на плебисците о поправках в Конституцию.



В Петербурге выбирали депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. Также в ряде муниципалитетов прошли выборы в муниципальные советы. Из-за того, что избирательные участки находятся в школах, многие ученики получили законный выходной.



О чудесах надомного голосования и исчезающих бюллетенях, читайте в трансляции «Фонтанки».

