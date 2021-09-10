Халява пришла. Как выборы подвинули учебу в школах

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Новый формат выборов не только в Петербурге породил организационную проблему: как «поженить» избирательные участки, половина которых находится в школах, и учебу. Единого решения городские власти так и не выработали, главное, дети не должны помешать голосованию. Поэтому 17 и 18 сентября старшеклассникам предстоит отсыпаться дома, а младшая школа перейдет в режим детского сада.

Впервые в России практику многодневного голосования применили летом 2020 года — на плебисците по поправкам в Конституцию. Тогда решение растянуть процесс на неделю, с учетом незабываемого «волеизъявления на пеньках», вызвало волну критики.



Опыт посчитали удачным и Госдума, не откладывая дело в долгий ящик, оперативно приняла закон, который легализовал практику многодневного (но не более трех дней) голосования на любых выборах. А Центризбирком ожидаемо утвердил порядок проведения выборов в течение трех дней.

Только в отличие от плебисцита по Конституции, единый день голосования назначен на период, когда общеобразовательные учреждения работают, и два выборных дня — 17 и 18 сентября, приходится на то время, когда дети учатся в школах.

В Петербурге, например, 1940 избирательных участков и в образовательных учреждениях расположена примерно половина из них. По России в целом соотношение примерно такое же: 100 тысяч участков, и 49 тысяч — это школы. Многие учителя являются также и сотрудниками избиркомов, соответственно будут плотно заняты на этот период. Некоторые школы перегружены учениками, и выделить помещение с отдельным входом под выборы там представляется трудноисполнимым. Поэтому будущую проблему, как соединить учебу и выборы, предсказать было нетрудно.



Ранее звучали предложения перенести единый день голосования, например, глава ЦИК Элла Памфилова предложила в качестве варианта период осенних или весенних каникул в школах. Более того, она считала необходимым перенос ЕДГ в случае закрепления многодневной практики в законе.

Вариант выселить участки из школ и найти им другие помещения всерьез не рассматривался — им просто нет адекватной замены, и это дорого. Другое очевидное решение — все же отказаться от многодневного голосования — власти даже не рассматривали.

Еще в мае Центризбирком и Минпросвещения подписали соглашение о взаимодействии. На тот момент министр просвещения Сергей Кравцов обещал, что образовательный и избирательный процессы будут полностью разведены, «образовательный процесс будет реализован в полном объеме», а «локальные коррективы расписания не повлияют на полноту знаний, получаемых школьниками». В рамках взаимодействия ведомств планировалось разработать соответствующие методические рекомендации. Однако по данным на 10 сентября, в Горизбирком этот документ так и не поступил, пояснили «Фонтанке» в комиссии, не ответил на вопрос о готовности рекомендаций на момент публикации и ЦИК.



Тем временем городские власти со своей стороны тоже наводили туман. В начале сентября губернатор Александр Беглов заявил, что школы будут работать в обычном режиме, и потоки учащихся и голосующих просто разведут, причем с организацией отдельного входа для каждого из потоков.

Через несколько дней на логичный вопрос, как чиновники себе представляют реализацию этих планов на практике в комитете по образованию «Фонтанке» ответили, что голосование на учебу не повлияет и якобы 17 сентября, в пятницу, участки откроются для избирателей только после окончания уроков, и 18 сентября детям найдут занятие вне стен школ.

В этом случае намерение чиновников на полдня запереть избирательные участки не во власти Смольного и не может быть выполнено, так как исполнительная власть города не имеет никакого отношения к организации работы избиркомов. Ведь 1 июля ЦИК утвердил порядок проведения выборов, и там четко написано, что голосование проводится 17–19 сентября ежедневно с 8 утра до 20:00.

Какой-то конкретики удалось добиться только за неделю до выборов, когда стало понятно, что единого решения (учимся\не учимся) власти не приняли. На демонстрации работы избирательного участка в Петербурге 10 сентября на вопросы ответила замглавы Адмиралтейского района. Диспозиция следующая: в пятницу и субботу, в основном, детей в школах не будет. Старшеклассников по желанию оставят на дистанционном обучении, младшим классам придумают досуг и учебу вне школьных стен.



Исключение — это школы, планировка которых позволяет одновременно проводить и выборы, и учебу. В таких ситуациях в каждом конкретном случае решение, учиться ли офлайн и кому, принимает директор учебного заведения. Для этого в здании, например, должно быть не менее четырех отдельных входов. Два из них по умолчанию «заберет» избирательный участок — как и на плебисците по Конституции, Роспотребнадзор предписал разделить потоки и сделать отдельные вход и выход. Еще минимум два должно остаться у самой школы: основной плюс как минимум один эвакуационный выход.

В центре Петербурга далеко не все школы могут похвастаться такими возможностями. Например, в школе № 620 родителям сначала сказали, что 17 сентября учебы не будет. «Называется, приноси ребёнка к себе на работу», — прокомментировал редакции ситуацию один из пап. Однако позднее в РОНО сообщили, что класс будет учиться в формате дежурной группы. Как предполагают родители, это означает, что в один класс соберут две параллели для тех учеников, которые не могут «пересидеть» выборы дома.



В 547 школе учащихся перевели на дистанционку. «В школе будет много людей. В целях обеспечения безопасности детей занятия в пятницу (17.09.2021) пройдут в дистанционном формате, с применением ЭОР», — такое сообщение получили родители от классного руководителя. Также удалёнку введут и в 97 школе.

«У нас в школе эти дни объявлены днями дистанционного обучения. Вероятно, в большинстве школ так и поступят. Вопрос другой, как обычно организуют дистанционное обучение школы: просто выдают задания на эти дни (дети сами их выполняют) или проводят уроки в зуме, например. С учетом занятости педагогов на уиках в это время, скорее всего, будет первый вариант. Итого получается, что уроки отменены, ребёнку выдано увеличенное домашнее задание, один/два дня выпали из жизни школы. Часть педагогов заняты полностью на работах в комиссиях и не смогут нормально даже проверить дистанционные задания, отложив их на потом. Поэтому да, нагрузка на учителей, занятых в уиках возрастёт», — рассказала «Фонтанке» учитель 291-й школы Красносельского района, председатель профсоюза «Учитель» в Петербурге Анастасия Пивоварова.



В 123-й школе Выборгского района предложили написать заявление с просьбой освободить ребёнка от занятий 17 сентября по семейным обстоятельствам. «Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка беру на себя», — говорится в документе. В пресс-службе администрации Выборгского района не стали комментировать ситуацию в подведомственном учреждении и предложили обратиться в комитет по образованию и «получить информацию» за весь город.



Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







«У нас будут внеклассные мероприятия. Сказали детей отвезти на экскурсии», — уточнила учительница из школы Фрунзенского района.

В школе № 238, по информации редакции, все уроки у средней и старшей школы отменяют, а начальная школа будет исполнять роль «детского сада» для работающих родителей.

В одной из городских школ предварительно планируют объявить «день здоровья», но официального распоряжения пока не было, в другой, рассказала мама ученика, второклассникам сначала пророчили дистанционку, вечером 10 сентября планы поменялись, и в первый день голосования дети отучатся три урока, после чего отправляются в районную библиотеку на лекцию и возвращаются в школу. Продленки у детей в этот день не будет.

Ирина Корбат, Лена Ваганова

«Фонтанка.ру»

