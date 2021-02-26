«Есть проблема». ЦИК с Минпросвещения пытаются развести учебный процесс и выборы в сентябре 2021 года

Для проведения единого дня голосования в сентябре 2021 года не планируется переносить участки с территории учебных заведений. Центризбирком и Министерство просвещения работают над тем, как развести два этих процесса. Об этом 26 февраля на встрече с политологами сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Есть проблема разведения учебного процесса с проведением выборов. У нас половина участков в школах находится. Есть поручение президента, мы пока с Минпросвещения очень тяжело работаем над соглашением, что можно сделать с минимальными затратами», — цитирует агентство главу комиссии.

