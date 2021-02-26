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«Есть проблема». ЦИК с Минпросвещения пытаются развести учебный процесс и выборы в сентябре 2021 года

Для проведения единого дня голосования в сентябре 2021 года не планируется переносить участки с территории учебных заведений. Центризбирком и Министерство просвещения работают над тем, как развести два этих процесса. Об этом 26 февраля на встрече с политологами сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Есть проблема разведения учебного процесса с проведением выборов. У нас половина участков в школах находится. Есть поручение президента, мы пока с Минпросвещения очень тяжело работаем над соглашением, что можно сделать с минимальными затратами», — цитирует агентство главу комиссии.

Памфилова пояснила, что в общеобразовательных учреждениях в России находятся 46 тысяч участков для голосования, и возможности для их адекватной замены нет, соответственно невозможно выводить участки из школ.

Такая проблема возникла после введения возможности многодневного голосования, которое чиновники объясняли мерами сдерживания распространения коронавируса. Этот механизм был применен во время голосования по поправкам в Конституцию летом 2020 года.

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Комментарии (3)

Alkaline
Да все уже решено, это спектакль для нас. Жирик же озвучил перенос голосования на лето.
Sarong
Так есть простое решение - отменить многодневное голосование. И не надо будет "очень тяжело работать"
aborigenSPB
"...Есть поручение президента, мы пока с Минпросвещения очень тяжело работаем над соглашением, что можно сделать с минимальными затратами»..."
То есть до них, наконец то, дошло, что за копейки подделывать результат голосования в нужную сторону уже никто не хочет!
Неужели, преподаватели в школах проснулись и поняли, что дальнейшие прогибы под власть ведут к ухудшению их жизни тоже!
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