«Есть проблема». ЦИК с Минпросвещения пытаются развести учебный процесс и выборы в сентябре 2021 года

Для проведения единого дня голосования в сентябре 2021 года не планируется переносить участки с территории учебных заведений. Центризбирком и Министерство просвещения работают над тем, как развести два этих процесса. Об этом 26 февраля на встрече с политологами сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.
«Есть проблема разведения учебного процесса с проведением выборов. У нас половина участков в школах находится. Есть поручение президента, мы пока с Минпросвещения очень тяжело работаем над соглашением, что можно сделать с минимальными затратами», — цитирует агентство главу комиссии.
Памфилова пояснила, что в общеобразовательных учреждениях в России находятся 46 тысяч участков для голосования, и возможности для их адекватной замены нет, соответственно невозможно выводить участки из школ.
Такая проблема возникла после введения возможности многодневного голосования, которое чиновники объясняли мерами сдерживания распространения коронавируса. Этот механизм был применен во время голосования по поправкам в Конституцию летом 2020 года.