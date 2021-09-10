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«Учеников в дни голосования в школах не будет». Из-за выборов петербургским старшеклассникам грозит дистанционка

В петербургские школы из-за выборов могут вернуть дистанционку

Во время трёхдневного голосования в петербургских школах, где расположены избирательные участки, не будут проходить уроки. Об этом 10 сентября заявила замглавы администрации Адмиралтейского района Полина Бабаева в рамках демонстрации журналистам работы избирательного участка на примере УИК 44.

«Руководством города, комитетом по образованию и руководством администрации принято решение о том, что старшие классы по желанию либо остаются на дистанционном обучении, либо будут организованы какие-то экскурсионные программы бесплатные для школьников, и они в этот день их посещают, — отметила Бабаева. — Учеников в дни голосования в школах не будет».

В младших классах дистанционку вводить не собираются, детей планируют увлечь экскурсиями и уроками здоровья вне школы. В новых школах, где есть возможность развести потоки учащихся и голосующих, директор может самостоятельно принять решение о проведении занятий. В этом случае необходимо будет соблюсти все санитарные требования, включая организацию трёх отдельных входов: для избирателей, школьников и пожарного.

Ранее в Смольном заверили, что работа избирательных участков не скажется на образовательном процессе. Согласно принятому Центризбиркомом положению, голосование проводится с 8:00 до 20:00 ежедневно 17, 18 и 19 сентября, и ни о каких исключениях из этих правил речь пока не идёт.

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
"замглавы администрации Адмиралтейского района" чё, вааще министров не уважает?!!
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