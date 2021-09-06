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Уроков в субботу не будет. Из-за выборов петербургским школьникам изменят расписание

Из-за трёхдневного голосования в школах Петербурга отменят уроки

Работа избирательных участков в петербургских школах не скажется на образовательном процессе. Об этом «Фонтанке» рассказали в Смольном 6 сентября.

«Голосование начнется во второй половине дня 17 сентября, после завершения уроков. В школах, где расписанием предусмотрены занятия в субботу, 18 сентября, будет организована иная занятость детей вне здания школы по решению руководителя образовательной организации», — уточнили в пресс-службе комитета по образованию.

Однако согласно принятому Центризбиркомом 1 июля положению об особенностях голосования на сентябрьских выборах, голосование проводится с 8.00 до 20.00 ежедневно 17, 18 и 19 сентября, и ни о каких исключениях их этих правил речь пока не идет.

Ранее губернатор Александр Беглов обещал, что избирательный процесс не повлияет на расписание школьников. Потоки детей и взрослых разведут.

В Петербурге в сентябре выберут Законодательное собрание и депутатов Государственной думы. Также в ряде муниципалитетов пройдут выборы в муниципальные советы.

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Комментарии (13)

261847251
Как начали из волеизъявления народа балаган устраивать год назад, так теперь уже не остановятся.

Вместо строго регламентированного, серьёзного процесса - устроили какую-то фривольную игру с избирательным законодательством:
- Будет не 1 день, а 3. Так надо!
- Но первый день будет не с утра, а со второй половины дня.
- Вторая половина дня пока не знаем во сколько - как школьники разойдутся.
- В субботу занятия не отменяются. Но голосованию это не помешает.
- А где помешает - занятия будут внешкольными. Но это - на усмотрение администрации школы.

Какие-то оговорки, виляния, перекладывания ответственности на тех, кому она не положена.
Как женщины пониженной социальной ответственности на панели.

Смотреть противно на такие власти и такие выборы.
Ser_N0771
а в пятницу физкультуры между избирательных урн?
zelf
Да уж лучше ИК где-нибудь на школьном крыльце с урной пристроиться.
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