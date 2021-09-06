Уроков в субботу не будет. Из-за выборов петербургским школьникам изменят расписание

«Голосование начнется во второй половине дня 17 сентября, после завершения уроков. В школах, где расписанием предусмотрены занятия в субботу, 18 сентября, будет организована иная занятость детей вне здания школы по решению руководителя образовательной организации», — уточнили в пресс-службе комитета по образованию.



Однако согласно принятому Центризбиркомом 1 июля положению об особенностях голосования на сентябрьских выборах, голосование проводится с 8.00 до 20.00 ежедневно 17, 18 и 19 сентября, и ни о каких исключениях их этих правил речь пока не идет.