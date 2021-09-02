FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
72.85р86.30р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

На трёхдневном голосовании петербургских школьников отделят от избирателей, но учебу не отменят

Петербургские школы продолжат работать в обычном режиме в ходе трёхдневного голосования, которое состоится 17, 18 и 19 сентября. Об этом сообщил 2 сентября в ходе эфира на телеканале 78 губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Дети в эти дни будут учиться, но будут разделены потоки. Отдельно вход для голосующих, отдельно вход для учащихся — это требование Роспотребнадзора», — заявил губернатор.

Он добавил, что петербургские чиновники занимаются техническим обеспечением процесса голосования, заботятся о том, чтобы было «комфортно и безопасно» проголосовать.

«Многие партии борются за избирателя, они составили программу, заявляют свои проекты. Мы внимательно изучаем программы партий и отдельных депутатов, там есть много рационального. Это не просто птицы-говоруны, там много трезвых хороших людей, которые готовы помогать по реализации проектов. Многие действующие депутаты уже успешно помогают нам», — заметил Беглов.

В Петербурге в сентябре выберут Законодательное собрание и депутатов Государственной думы. Также в ряде муниципалитетов пройдут выборы в муниципальные советы.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

alexadmin
А если школьники (по требованию роспотребнадзора) и так через три разных входа ходят, то избирателей куда, через окно?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний