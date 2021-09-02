На трёхдневном голосовании петербургских школьников отделят от избирателей, но учебу не отменят

Петербургские школы продолжат работать в обычном режиме в ходе трёхдневного голосования, которое состоится 17, 18 и 19 сентября. Об этом сообщил 2 сентября в ходе эфира на телеканале 78 губернатор Петербурга Александр Беглов.
«Дети в эти дни будут учиться, но будут разделены потоки. Отдельно вход для голосующих, отдельно вход для учащихся — это требование Роспотребнадзора», — заявил губернатор.
Он добавил, что петербургские чиновники занимаются техническим обеспечением процесса голосования, заботятся о том, чтобы было «комфортно и безопасно» проголосовать.
«Многие партии борются за избирателя, они составили программу, заявляют свои проекты. Мы внимательно изучаем программы партий и отдельных депутатов, там есть много рационального. Это не просто птицы-говоруны, там много трезвых хороших людей, которые готовы помогать по реализации проектов. Многие действующие депутаты уже успешно помогают нам», — заметил Беглов.
В Петербурге в сентябре выберут Законодательное собрание и депутатов Государственной думы. Также в ряде муниципалитетов пройдут выборы в муниципальные советы.