На трёхдневном голосовании петербургских школьников отделят от избирателей, но учебу не отменят

Петербургские школы продолжат работать в обычном режиме в ходе трёхдневного голосования, которое состоится 17, 18 и 19 сентября. Об этом сообщил 2 сентября в ходе эфира на телеканале 78 губернатор Петербурга Александр Беглов.



«Дети в эти дни будут учиться, но будут разделены потоки. Отдельно вход для голосующих, отдельно вход для учащихся — это требование Роспотребнадзора», — заявил губернатор.

Он добавил, что петербургские чиновники занимаются техническим обеспечением процесса голосования, заботятся о том, чтобы было «комфортно и безопасно» проголосовать.