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Памфилова: День голосования лучше перенести на школьные каникулы

Единый день голосования лучше перенести с сентября на время школьных каникул. Такое мнение высказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, отвечая на вопросы участников форума молодых политологов «Дигория», пишет 6 июля ТАСС.

«Я считаю, что выборы можно проводить в школах, но лучше единый день голосования перенести с сентября на то время, когда в школах каникулы», — сказала Памфилова. Она привела в пример осенние и весенние недельные каникулы — в октябре и апреле.

Памфилова и раньше заявляла, что сентябрь — «самый неудачный месяц» для единого дня голосования. Она тогда добавила, что переносить ЕДГ необходимо, если многодневные выборы будут закреплены в законе. В июле 2021 года Госдума приняла соответствующий документ.

В РФ половина избирательных участков расположена в школах. Осенние выборы в России пройдут в течение трех дней — 17–19 сентября, из которых два дня, пятница и суббота, приходятся на учебное время.

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Комментарии (11)

265947515
Похоже к интересной идее нас Элла подводит. Результаты обнародуют в сентябре а сами действия с бюллетенями, пеньками и лавочками проведут когда политические условия сложатся. И все довольны.
266081655
Голосуй, не голосуй - всё равно получишь... (в рифму)
Марти МакФлай
Когда я учился в школе, каникулы были в ноябре и марте.Сейчас перенесли?
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