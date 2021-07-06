Памфилова: День голосования лучше перенести на школьные каникулы

Единый день голосования лучше перенести с сентября на время школьных каникул. Такое мнение высказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, отвечая на вопросы участников форума молодых политологов «Дигория», пишет 6 июля ТАСС.



«Я считаю, что выборы можно проводить в школах, но лучше единый день голосования перенести с сентября на то время, когда в школах каникулы», — сказала Памфилова. Она привела в пример осенние и весенние недельные каникулы — в октябре и апреле.



Памфилова и раньше заявляла, что сентябрь — «самый неудачный месяц» для единого дня голосования. Она тогда добавила, что переносить ЕДГ необходимо, если многодневные выборы будут закреплены в законе. В июле 2021 года Госдума приняла соответствующий документ.

