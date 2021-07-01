Памфилова: Более 30% членов избиркомов привились от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса прошли более
По словам главы комиссии, процесс вакцинации идет активно, в ряде регионов привились уже
В единый день голосования выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября. Проголосовать можно будет на участках, на дому. В случае удаленных населенных пунктов, где затруднено транспортное сообщение до участка, есть возможность голосования вне помещения. Однако, заверила Памфилова, это не касается крупных городов. Дополнительная форма голосования будет доступна только в первые два дня.
В Петербурге предстоит избрать депутатов Госдумы и Заксобрания.