FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +22
72.72р86.51р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Подбираем вуз
3
Печать

Памфилова: Более 30% членов избиркомов привились от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса прошли более 30 % членов избирательных комиссий разного уровня. Об этом 1 июля рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании. Трансляция ведется на сайте ЦИК.

По словам главы комиссии, процесс вакцинации идет активно, в ряде регионов привились уже 60–70 % членов комиссий. В лидерах Ингушетия, Чечня, Подмосковье и Белгородская область.

В единый день голосования выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября. Проголосовать можно будет на участках, на дому. В случае удаленных населенных пунктов, где затруднено транспортное сообщение до участка, есть возможность голосования вне помещения. Однако, заверила Памфилова, это не касается крупных городов. Дополнительная форма голосования будет доступна только в первые два дня.

В Петербурге предстоит избрать депутатов Госдумы и Заксобрания.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Vahmistroff
Напомню уважаемой Элле Александровне -- просто так, мало ли что! -- , что
"Проце́нт (от лат. per centum «на сотню; сотая») — одна сотая часть; обозначается знаком «%»; используется для обозначения доли чего-либо по отношению к целому."
266111830
что голосуют на 146%, что прививаются на такие же значения.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний