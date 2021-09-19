Ещё немного, ещё чуть-чуть. Финальный день голосования — онлайн

В регионах ДФО голосование подошло к концу. Последние избирательные участки закрылись 19 сентября в 15:00 мск (в 20:00 по местному времени). В регионах идет подсчет голосов.



За соблюдением закона при проведении голосования на Дальнем Востоке следили более 20 тысяч наблюдателей, в том числе и из других государств. Также в каждом регионе работали центры общественного наблюдения. В режиме реального времени оттуда можно было следить за тем, что происходит на избирательных участках. Серьезных нарушений зафиксировано не было.

Помимо депутатов Государственной думы, жители Дальнего Востока избирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора.

«Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования, существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано», — отметил председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

Чтобы обеспечить безопасность участников голосования в условиях пандемии коронавируса, на каждом избирательном участке соблюдались строгие противоэпидемиологические меры. Всем избирателям измеряли температуру, после чего выдавали индивидуальные средства защиты и одноразовые ручки. Потоки людей на вход и выход разделили, чтобы избежать скоплений голосующих. При этом большинство сотрудников избирательных комиссий были вакцинированы — в среднем 65 % по стране.