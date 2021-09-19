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Ещё немного, ещё чуть-чуть. Финальный день голосования — онлайн

Электоральный марафон завершается в России. В режиме онлайн «Фонтанка» следит за ходом выборов новых составов Госдумы и Заксобраний.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

19 сентября — последний день из трех отпущенных на голосование за кандидатов в Госдуму и Законодательное собрание.

Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео.
Ждем ваши сообщения: в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +79956001961; на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о восьми подтвержденных случаях вброса бюллетеней на участках. Нарушение задокументировано в шести субъектах РФ, Петербурга среди них нет.

«В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов в шести субъектах РФ: Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

По ее словам, во всех случаях бюллетени признаны недействительными, правоохранительные органы продолжают проверки. «В Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссий, на которых случились факты вброса», — цитирует Памфилову ТАСС.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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«Телефон убери, я тебе сказал». Старый добрый Милонов и скандал. На УИК № 1995, где Виталий Милонов избирается в Госдуму, членам комиссии отказались показать содержимое сейфа с бюллетенями. Происходящее на участке снимали на видео, что Милонову не понравилось. Он обратился к кандидату в Законодательное собрание Илье Смирнову, заявив: «Слушай, тебе сказали, нельзя снимать», после чего стал требовать убрать телефон. Запись прерывается, когда, по всей видимости, Милонов пытался выхватить из рук Смирнова телефон.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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На избирательном участке в Московском районе выявлен факт двойного голосования. Как рассказал «Фонтанке» член комиссии с правом решающего голоса Алексей Волков 19 сентября, накануне с 18 до 20 часов два члена УИК № 1398 выезжали на надомное голосование. С собой они взяли некий список из 35 избирателей, данные которых отсутствовали в реестре надомного голосования (нарушение, которое является основанием для аннулирования результатов голосования по этому ящику). Все граждане из списка проголосовали.

автор видео Алексей Волков

Сегодня на УИК № 1398 стали приходить избиратели, которые числились как уже проголосовавшие на дому. «Зафиксировал случай, когда женщина пришла голосовать и напротив ее имени стояла отметка, что она проголосовала на дому», — отметил Волков. Избирательнице дали проголосовать второй раз. Жалобу Волкова с требованием аннулировать бюллетени из переносного ящика не приняли. Свои наблюдения он изложил в жалобе в ГИК.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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В регионах ДФО голосование подошло к концу. Последние избирательные участки закрылись 19 сентября в 15:00 мск (в 20:00 по местному времени). В регионах идет подсчет голосов.

За соблюдением закона при проведении голосования на Дальнем Востоке следили более 20 тысяч наблюдателей, в том числе и из других государств. Также в каждом регионе работали центры общественного наблюдения. В режиме реального времени оттуда можно было следить за тем, что происходит на избирательных участках. Серьезных нарушений зафиксировано не было.

Помимо депутатов Государственной думы, жители Дальнего Востока избирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора.

«Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования, существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано», — отметил председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

Чтобы обеспечить безопасность участников голосования в условиях пандемии коронавируса, на каждом избирательном участке соблюдались строгие противоэпидемиологические меры. Всем избирателям измеряли температуру, после чего выдавали индивидуальные средства защиты и одноразовые ручки. Потоки людей на вход и выход разделили, чтобы избежать скоплений голосующих. При этом большинство сотрудников избирательных комиссий были вакцинированы — в среднем 65 % по стране.

Предварительные результаты выборов будут оглашены после закрытия участков в Калининградской области. К тому времени в регионах Дальнего Востока уже внесут данные в ГАС «Выборы». На текущий момент голосование в большинстве регионов России продолжается. По данным ЦИК, явка по России на текущий момент составила более 35 %.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Петербуржец Александр Рогожкин снял конфликтную ситуацию на УИК № 11. Семья пришла на участок и узнала, что все они уже проголосовали ещё 17 сентября. На снятом очевидцем видео председатель УИК предложил просто выдать еще одну пачку бюллетеней, но это не устроило избирателей, они настаивали, что урны нужно опечатать, а результаты на этом участке не учитывать. Такой поворот не входил в планы уже председателя. В итоге пришли к компромиссу — заменили председателя.

«Выяснилось, что в книге избирателей за мою жену кто-то расписался еще 17 сентября, — рассказал «Фонтанке» избиратель Таги Гусейнов. — И против моей фамилии стоит подпись от 17 сентября. За сына тоже проголосовали. Я позвонил в ТИК и сказал, что, на мой взгляд, председатель комиссии устал и его надо заменить. Что и было сделано. Нам выдали дополнительный список избирателей и по нему — бюллетени».

В настоящее время УИК 11 возглавляет зампредседателя комиссии. Членам УИК предстоит решить, что теперь делать с сейф-пакетами с бюллетенями за 17 сентября. Вопрос об аннулировании бюллетеней будет вынесен на голосование членов комиссии вечером, перед началом подсчета голосов избирателей.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Член комиссии купчинского избирательного участка № 2151 Дарья Теплова пожаловалась на подозрительные пачки бюллетеней, которые она извлекла из урны накануне вечером. Одну за другой три стопки: две по выборам в Заксобрание и «думскую». Она пояснила «Фонтанке», что отложила их в сторону, но, пока искала полицейского, ее коллеги уже упаковали бюллетени — вместе со всеми остальными.

Сегодня этот фрагмент видеозаписи с расположенных на участке камер пересматривали в вышестоящей территориальной комиссии.

автор Дарья Теплова

Обычно избиратель в Петербурге получает от 1 до 4 бюллетеней, два по выборам в Госдуму, два — в Заксобрание. Бюллетени отличаются по цвету и размеру. Поэтому пачки одинаковых бюллетеней насторожили члена комиссии.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Судя по тишине в пабликах, смотреть на то, как голосовала Наталья Чечина, никто из журналистов не пришел. А вот волеизъявление подлинного Бориса Вишневского происходило под вспышки десятка фотоаппаратов. В коня Борис Лазаревич не переодевался, царскую мантию тоже не примерял. Интерес к нему утроился с появлением в бюллетенях пары полутезок. Перед выборами, напомним, двое петербуржцев изменили свои имена на Борисов Вишневских, а потом еще и бороды, как у оригинала, отрастили.

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Глава Горизбиркома Наталья Чечина прокомментировала инцидент с Никитой Сорокиным, которого ночью выгнали с участковой комиссии, применяя к нему удушающие приемы:

— Сорокин отказался покидать участок, хватался руками за лавочку. Боевые приемы к нему не применяли. В отношении Сорокина возбуждено административное производство 19.3 КоАП. Информация о пропаже бюллетеней, о которой он говорил, не нашла подтверждения.

Но есть и хорошие новости. Ни одного журналиста, работающего на выборах, не побили. Этот факт также отметила сама Чечина.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Член Центризбиркома Николай Левичев показал на заседании ЦИКа видеосвидетельства с УИК №№ 771, 757, 758 того, как сейфы с бюллетенями вечером на несколько часов уезжали и были без присмотра видеокамер.

Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК

«Сговор и конфликт интересов очевиден», — заметил он, отмечая, что глава администрации Московского района, где расположены эти комиссии, и сам участвует в выборах.

Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что хоть доверия к правоохранительным органам Петербурга у неё нет, но она надеется, что впоследствии будут приняты меры, вплоть до увольнения в этом районе руководителя территориальной избирательной комиссии.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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По состоянию на 10:00 19 сентября явка на выборах в Государственную думу РФ составила 21,13 %, а в Законодательное собрание города — 19,97 %. Об этом сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Кому выборы, а кому — праздник. Избиратели в разных уголках страны решили воспользоваться случаем и волеизъявиться в необычных образах. Цари, императоры, божества и самые обычные овощи соревнуются за внимание СМИ и социальных сетей.

В Красноярске избиратель явился на УИК № 295 в полном облачении русского царя.

Этим в Красноярском крае не ограничились и повысили ставки. На Дивногорский избирательный участок № 73 заявился бог. Точнее, богиня. Женская версия Локи (а как известно из недавно вышедшего сериала Marvel про бога озорства, он может быть не то что женщиной, но даже аллигатором) обошлась без шуточек — получила бюллетень и проголосовала. Участок остался цел.

Видео телеграм-канала «Апполинария»

В Анапе на избирательный участок пришли две девушки с кораблями на головах. Это были участницы местного творческого коллектива «4 сезона», так они решили поздравить земляков с Днем города, а заодно засветиться в «Инстаграме».

В Ялте голосовать пришел Конь в пальто.

В Тюмени на участке замечена аниме-тян. Местная жительница Екатерина Махотина увлекается косплеем и голосовать пришла в образе персонажа ролевой игры Genshin Impact.

В Екатеринбурге проголосовали даже овощи. Симпатичный салатный набор исполнил свой гражданский долг на избирательном участке № 1551.

На Камчатке проголосовал капитан «Летучего голландца» Дейви Джонс. Оказывается, он наш, российский гражданин. В гимназии № 39, к которой оказался прикреплен избиратель Джонс, похоже, даже не удивились — выдали бюллетени в клешни и показали, где у них кабинка для голосования.

В Петербурге проголосовал Петр I. На участок он прибыл в карете Золушки. Члены УИК были в восторге и бросились фотографироваться с императором.

На другом участке засветился персонаж из мультфильма «Мадагаскар». Зебра Марти умудрился проголосовать, несмотря на то, что у него копытца.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Губернатор Петербурга Александр Беглов также отдал свой голос на избирательном участке в школе № 12 с углубленным изучением английского языка, это на улице Кораблестроителей, 21, корпус 3.

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Читатель «Фонтанки» получил сообщение в WhatsApp с предложением проголосовать за «коренных ижорцев». Номер, с которого отправлен призыв, зарегистрирован в Индонезии. У отправителя семейная аватарка.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Горизбирком прокомментировал ситуацию с кандидатом-инвалидом Сорокиным, к которому на участке применили силу. По мнению члена ГИК с правом решающего голоса Юрия Кузьмина, произошедшее не более чем «хайп».

«Мы здесь можем констатировать, что подключилась Общественная палата, она выезжала к данному кандидату, их оценку вы тоже услышите. На наш взгляд, имела место в первую очередь попытка вызвать какой-то хайп, придать какую-то огласку», — сказал он.

В ночь на 19 сентября на избирательном участке № 1459 на улице Дыбенко полицейские применили силу к кандидату в депутаты Никите Сорокину. Он рассказал «Фонтанке», что на ИК «украли от 200 до 300 бюллетеней», а Сорокин требовал приезда полиции и разбора. Полиция приехала, но разбираться предпочла с инвалидом. Четверо крепких мужчин не могли оторвать Сорокина, уцепившегося за кресла. Возня попала на видео, сквозь оконное стекло соратница Сорокина зафиксировала удушающие приемы, которые применил представитель власти.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Бывший председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров проголосовал на УИКе № 483 на улице Демьяна Бедного. Также свой выбор сделала глава городской избирательной комиссии Наталья Чечина.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

«Это особый день в политической истории России. Главное политическое событие этого года, а может быть, и многих лет, — сказал Макаров журналистам. — Выборы всегда укрепляют политическую конструкцию Санкт-Петербурга. Твёрдая политическая конструкция — это залог, фундамент успешного развития экономики, гражданского общества».

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Третий день парламентских выборов радует Петербург теплом и солнцем. А пока вы спали, на десятках избирательных участков было оживлённо. В Красносельском, Калининском, Адмиралтейском и Центральном районах в частности. Ночную активность в закрытых на ключ избиркомах наблюдатели и кандидаты обнаружили с помощью видеонаблюдения.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (2)

Mikkä Karhunen
пигидий милонов проявлял активность
syshsun
И че хорошего вы там навыслеживали.
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