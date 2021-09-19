Ещё немного, ещё чуть-чуть. Финальный день голосования — онлайн

19 сентября — последний день из трех отпущенных на голосование за кандидатов в Госдуму и Законодательное собрание.
Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео.
Ждем ваши сообщения: в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +79956001961; на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о восьми подтвержденных случаях вброса бюллетеней на участках. Нарушение задокументировано в шести субъектах РФ, Петербурга среди них нет.
«В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов в шести субъектах РФ: Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.
По ее словам, во всех случаях бюллетени признаны недействительными, правоохранительные органы продолжают проверки. «В Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссий, на которых случились факты вброса», — цитирует Памфилову ТАСС.
«Телефон убери, я тебе сказал». Старый добрый Милонов и скандал. На УИК
На избирательном участке в Московском районе выявлен факт двойного голосования. Как рассказал «Фонтанке» член комиссии с правом решающего голоса Алексей Волков 19 сентября, накануне с 18 до 20 часов два члена УИК
автор видео Алексей Волков
Сегодня на УИК
В регионах ДФО голосование подошло к концу. Последние избирательные участки закрылись 19 сентября в 15:00 мск (в 20:00 по местному времени). В регионах идет подсчет голосов.
За соблюдением закона при проведении голосования на Дальнем Востоке следили более 20 тысяч наблюдателей, в том числе и из других государств. Также в каждом регионе работали центры общественного наблюдения. В режиме реального времени оттуда можно было следить за тем, что происходит на избирательных участках. Серьезных нарушений зафиксировано не было.
Помимо депутатов Государственной думы, жители Дальнего Востока избирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора.
«Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования, существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано», — отметил председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.
Чтобы обеспечить безопасность участников голосования в условиях пандемии коронавируса, на каждом избирательном участке соблюдались строгие противоэпидемиологические меры. Всем избирателям измеряли температуру, после чего выдавали индивидуальные средства защиты и одноразовые ручки. Потоки людей на вход и выход разделили, чтобы избежать скоплений голосующих. При этом большинство сотрудников избирательных комиссий были вакцинированы — в среднем
Предварительные результаты выборов будут оглашены после закрытия участков в Калининградской области. К тому времени в регионах Дальнего Востока уже внесут данные в ГАС «Выборы». На текущий момент голосование в большинстве регионов России продолжается. По данным ЦИК, явка по России на текущий момент составила более
Петербуржец Александр Рогожкин снял конфликтную ситуацию на УИК
«Выяснилось, что в книге избирателей за мою жену кто-то расписался еще 17 сентября, — рассказал «Фонтанке» избиратель Таги Гусейнов. — И против моей фамилии стоит подпись от 17 сентября. За сына тоже проголосовали. Я позвонил в ТИК и сказал, что, на мой взгляд, председатель комиссии устал и его надо заменить. Что и было сделано. Нам выдали дополнительный список избирателей и по нему — бюллетени».
В настоящее время УИК 11 возглавляет зампредседателя комиссии. Членам УИК предстоит решить, что теперь делать с сейф-пакетами с бюллетенями за 17 сентября. Вопрос об аннулировании бюллетеней будет вынесен на голосование членов комиссии вечером, перед началом подсчета голосов избирателей.
Член комиссии купчинского избирательного участка
Сегодня этот фрагмент видеозаписи с расположенных на участке камер пересматривали в вышестоящей территориальной комиссии.
автор Дарья Теплова
Обычно избиратель в Петербурге получает от 1 до 4 бюллетеней, два по выборам в Госдуму, два — в Заксобрание. Бюллетени отличаются по цвету и размеру. Поэтому пачки одинаковых бюллетеней насторожили члена комиссии.
Судя по тишине в пабликах, смотреть на то, как голосовала Наталья Чечина, никто из журналистов не пришел. А вот волеизъявление подлинного Бориса Вишневского происходило под вспышки десятка фотоаппаратов. В коня Борис Лазаревич не переодевался, царскую мантию тоже не примерял. Интерес к нему утроился с появлением в бюллетенях пары полутезок. Перед выборами, напомним, двое петербуржцев изменили свои имена на Борисов Вишневских, а потом еще и бороды, как у оригинала, отрастили.
Глава Горизбиркома Наталья Чечина прокомментировала инцидент с Никитой Сорокиным, которого ночью выгнали с участковой комиссии, применяя к нему удушающие приемы:
— Сорокин отказался покидать участок, хватался руками за лавочку. Боевые приемы к нему не применяли. В отношении Сорокина возбуждено административное производство 19.3 КоАП. Информация о пропаже бюллетеней, о которой он говорил, не нашла подтверждения.
Но есть и хорошие новости. Ни одного журналиста, работающего на выборах, не побили. Этот факт также отметила сама Чечина.
Член Центризбиркома Николай Левичев показал на заседании ЦИКа видеосвидетельства с УИК
«Сговор и конфликт интересов очевиден», — заметил он, отмечая, что глава администрации Московского района, где расположены эти комиссии, и сам участвует в выборах.
Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что хоть доверия к правоохранительным органам Петербурга у неё нет, но она надеется, что впоследствии будут приняты меры, вплоть до увольнения в этом районе руководителя территориальной избирательной комиссии.
По состоянию на 10:00 19 сентября явка на выборах в Государственную думу РФ составила
Кому выборы, а кому — праздник. Избиратели в разных уголках страны решили воспользоваться случаем и волеизъявиться в необычных образах. Цари, императоры, божества и самые обычные овощи соревнуются за внимание СМИ и социальных сетей.
В Красноярске избиратель явился на УИК
Этим в Красноярском крае не ограничились и повысили ставки. На Дивногорский избирательный участок
Видео телеграм-канала «Апполинария»
В Анапе на избирательный участок пришли две девушки с кораблями на головах. Это были участницы местного творческого коллектива «4 сезона», так они решили поздравить земляков с Днем города, а заодно засветиться в «Инстаграме».
В Ялте голосовать пришел Конь в пальто.
В Тюмени на участке замечена аниме-тян. Местная жительница Екатерина Махотина увлекается косплеем и голосовать пришла в образе персонажа ролевой игры Genshin Impact.
В Екатеринбурге проголосовали даже овощи. Симпатичный салатный набор исполнил свой гражданский долг на избирательном участке
На Камчатке проголосовал капитан «Летучего голландца» Дейви Джонс. Оказывается, он наш, российский гражданин. В гимназии
В Петербурге проголосовал Петр I. На участок он прибыл в карете Золушки. Члены УИК были в восторге и бросились фотографироваться с императором.
На другом участке засветился персонаж из мультфильма «Мадагаскар». Зебра Марти умудрился проголосовать, несмотря на то, что у него копытца.
Губернатор Петербурга Александр Беглов также отдал свой голос на избирательном участке в школе
Читатель «Фонтанки» получил сообщение в WhatsApp с предложением проголосовать за «коренных ижорцев». Номер, с которого отправлен призыв, зарегистрирован в Индонезии. У отправителя семейная аватарка.
Горизбирком прокомментировал ситуацию с кандидатом-инвалидом Сорокиным, к которому на участке применили силу. По мнению члена ГИК с правом решающего голоса Юрия Кузьмина, произошедшее не более чем «хайп».
«Мы здесь можем констатировать, что подключилась Общественная палата, она выезжала к данному кандидату, их оценку вы тоже услышите. На наш взгляд, имела место в первую очередь попытка вызвать какой-то хайп, придать какую-то огласку», — сказал он.
В ночь на 19 сентября на избирательном участке
Бывший председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров проголосовал на УИКе
«Это особый день в политической истории России. Главное политическое событие этого года, а может быть, и многих лет, — сказал Макаров журналистам. — Выборы всегда укрепляют политическую конструкцию Санкт-Петербурга. Твёрдая политическая конструкция — это залог, фундамент успешного развития экономики, гражданского общества».
Третий день парламентских выборов радует Петербург теплом и солнцем. А пока вы спали, на десятках избирательных участков было оживлённо. В Красносельском, Калининском, Адмиралтейском и Центральном районах в частности. Ночную активность в закрытых на ключ избиркомах наблюдатели и кандидаты обнаружили с помощью видеонаблюдения.