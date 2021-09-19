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На избирательном участке в Петербурге полиция применила силу к кандидату-инвалиду. Ранее он забил тревогу о пропаже сотен бюллетеней

Сотрудники правоохранительных органов в ночь с 18 на 19 сентября на избирательном участке № 1459 на улице Дыбенко применили силу к инвалиду, кандидату в депутаты Никите Сорокину. Об этом он рассказал «Фонтанке».

«Украли от 200 до 300 бюллетеней. [Членов с правом совещательного голоса] ограничили во всем. За мной ходили люди. Мне сообщили, что украли бюллетени. Я требовал, чтобы туда приехали люди из ТИКа. Директор бегала по всей школе. Пыталась выгнать», - рассказал «Фонтанке» Сорокин.

Он пояснил, что сел на пол и отказался уходить до прояснения ситуации с пропавшими бюллетенями. После этого его попытались выгнать, а правоохранители применили к нему силовые приемы. «Душили. Я буду жаловаться. Завтра поеду в травму. Я чуть не задохнулся. Руки болят и ноги», - рассказал он.

Наблюдатели Петербурга

Ранее на этом участке после его закрытия, как сообщали «Наблюдатели Петербурга», пропали около 200-300 неизрасходованных бюллетеней, а также председатель участковой комиссии Елена Давыдова. По информации НП, сейф с избирательной документацией был опечатан без недостающих бюллетеней.

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Комментарии (5)

hyperborean
Ну, вот что с ними делать - с директрисой этой и этими хмырями в форме? Давить их как гадов, или остались какие-то иные методы?
ldsDenis
Ну хоть на один шаг вперёд эти мелкопитающиеся с рук своего хозяина могут подумать? Зачем накалять обстановку? Или они завтра во главе с рогозином на Марс собрались лететь и не останутся в этой системе?
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