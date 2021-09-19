Сотрудники правоохранительных органов в ночь с 18 на 19 сентября на избирательном участке № 1459 на улице Дыбенко применили силу к инвалиду, кандидату в депутаты Никите Сорокину. Об этом он рассказал «Фонтанке».



«Украли от 200 до 300 бюллетеней. [Членов с правом совещательного голоса] ограничили во всем. За мной ходили люди. Мне сообщили, что украли бюллетени. Я требовал, чтобы туда приехали люди из ТИКа. Директор бегала по всей школе. Пыталась выгнать», - рассказал «Фонтанке» Сорокин.

Он пояснил, что сел на пол и отказался уходить до прояснения ситуации с пропавшими бюллетенями. После этого его попытались выгнать, а правоохранители применили к нему силовые приемы. «Душили. Я буду жаловаться. Завтра поеду в травму. Я чуть не задохнулся. Руки болят и ноги», - рассказал он.