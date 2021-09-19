Ночную активность в закрытых на ключ избиркомах наблюдатели и кандидаты обнаружили с помощью видеонаблюдения. В частности, в два часа ночи на УИК №2220 на Коломенской улице пришли поработать с бумагами председатель и секретарь. Накануне по этому адресу задержали мужчину, который пытался проголосовать, не имея прописки. «Наблюдатели Петербурга» отмечают, что в Центральном районе жизнь была не только ночью, но и рано утром: например, председатель УИК №2190 Евгений Кузнецов вскрыл сейф с бюллетенями до семи утра, не дожидаясь прихода коллег.

В соседнем Адмиралтейском районе ночью тоже решили поработать. Видео выходящих с участка №88 сотрудников УИК опубликовала в соцсетях активистка Ксения Лаврова. По её словам, ночью в администрации Адмиралтейского района, где расположены территориальные избирательные комиссии, сидели крепкие мужчины, не имеющие никакого отношения к избиркому. Их же Лаврова увидела и с сотрудниками 88-го УИКа.

В Калининском районе на УИК №474 представители «Справедливой России» заметили движение на камерах и пришли проверить, что происходит. На месте они увидели сотрудника избирательной комиссии, открытый сейф и разложенные перед ним бюллетени. Представитель УИК пояснил пришедшим кандидатам, что он вспомнил об ошибке и решил ночью её исправить.

Пристально следили кандидаты за камерами в Красносельском районе. Вечером в «Справедливой России» заявили, что опасаются отключения света и соответственно выключения трансляции с участков. Как сообщили «Фонтанке» в партии, трансляции с участков №1058, 1059, 1060, 1093 неоднократно прерывались, а в УИК №№1104, 1182, 1199, 1201, 1214 камеры повернуты так, что сейфов с бюллетенями не видно.

В несколько избирательных комиссий в итоге кандидаты приехали сами и застали там сотрудников избиркомов. В УИК №1088 председателя увидели выходящей через чёрный вход школы №290 в 00:30, партийцам она сообщила, что просто забыла телефон на работе. Председателя УИК №758 кандидаты тоже застали, также они заметили новые пломбы на сейфах. Кроме того, ночью на камерах партийцы увидели, как четыре сейфа из разных УИК в школе №392 перетащили в место, где видеонаблюдение отсутствует.

На УИК №809 на видео оказались посторонние, приехавшие наблюдатели зафиксировали, что сейф был вскрыт, а пломбы на нём переклеены.



17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня.



«Фонтанка» продолжает следить за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео.



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