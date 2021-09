Ковид и Израиль. Новый эксперимент в стране — ревакцинируют даже детей

Врачи говорят: дельта-штамм пробил вакцинную защиту. И Израиль снова превратился в экспериментальную площадку — началась массовая ревакцинация. С 29 августа решено ревакцинировать даже детей старше 12 лет, если они получили вторую прививку против коронавируса больше пяти месяцев назад.



Рост заболеваемости в Израиле начался в июле. Положительные тесты на коронавирус стали получать не только непривитые, но и получившие двойную вакцину. Виновата высокая заразность дельта-штамма коронавируса? Вакцина не работает? С 30 июля по 31 августа в стране привились третий раз 1 млн 137 тыс. 804 человека от 60 лет и старше, вакцинированных «Пфайзером» более пяти месяцев назад. Это был, по сути, эксперимент, затеянный для реабилитации вакцины. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The New England Journal of Medicine: число заражений коронавирусом у получивших бустерную прививку было в 11,3 раза меньше, чем у тех, кто прошел курс вакцинации двукратной прививкой, тяжелая форма заболевания настигала их в 19,5 раза реже. Ученые сделали вывод: третья (бустерная) доза вакцины «Пфайзер» более чем в десять раз улучшает иммунную защиту в сравнении с двукратной прививкой, сделанной пять и больше месяцев назад.