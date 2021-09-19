Ковид и Израиль. Новый эксперимент в стране — ревакцинируют даже детей

Фото: ABIR SULTAN/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться







Врачи говорят: дельта-штамм пробил вакцинную защиту. И Израиль снова превратился в экспериментальную площадку — началась массовая ревакцинация. С 29 августа решено ревакцинировать даже детей старше 12 лет, если они получили вторую прививку против коронавируса больше пяти месяцев назад.

Рост заболеваемости в Израиле начался в июле. Положительные тесты на коронавирус стали получать не только непривитые, но и получившие двойную вакцину. Виновата высокая заразность дельта-штамма коронавируса? Вакцина не работает? С 30 июля по 31 августа в стране привились третий раз 1 млн 137 тыс. 804 человека от 60 лет и старше, вакцинированных «Пфайзером» более пяти месяцев назад. Это был, по сути, эксперимент, затеянный для реабилитации вакцины. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The New England Journal of Medicine: число заражений коронавирусом у получивших бустерную прививку было в 11,3 раза меньше, чем у тех, кто прошел курс вакцинации двукратной прививкой, тяжелая форма заболевания настигала их в 19,5 раза реже. Ученые сделали вывод: третья (бустерная) доза вакцины «Пфайзер» более чем в десять раз улучшает иммунную защиту в сравнении с двукратной прививкой, сделанной пять и больше месяцев назад.



Новая волна, но не цунами

«В красной зоне больницы «Бейлинсон» лечатся в основном невакцинированные, — рассказывает «Фонтанке» Илья Каган, руководитель короновирусной реанимации. — У меня сейчас нет ни одного привитого пациента, но вакцинированные, да, бывают, если есть иммунологическая проблема — например, онкологические пациенты после химиотерапии или после трансплантации: они болеют тяжело, потому что у них нет антител. Но все равно в основном на ЭКМО, ИВЛ — невакцинированные, и умирают именно они. Привитые болеют либо в терапии, либо дома — они заражаются гораздо реже, выздоравливают быстрее. Сейчас провакцинировали уже всех старше 60 лет третий раз, и мы их вообще не видим — заражается всего два процента». Красная зона в больнице «Бейлинсон» — отделение чуть больше 40 коек, из них 10 реанимационные. Число пациентов растет постепенно, как говорит Илья Каган, волна есть, но это не цунами: «Много тяжелых, но много и тех, кто мог бы и не находиться в больнице, а лечиться дома. Общее число не особенно растет, но потихоньку увеличивается в реанимации: люди как болели тяжело, так и болеют, не вижу, чтобы тяжесть течения болезни как-то изменилась в сравнении с предыдущими волнами».



Врач сравнивает осенне-зимнюю волну с нынешней и говорит, что тогда было сложнее, было много тяжелых молодых пациентов. Снизил поток заболевших жесткий карантин — остановилась экономика, а потом начались прививки. К маю-июню пациентов, можно сказать, не стало, максимум — 17 человек; если попадал кто-то из дважды привитых, выздоравливали они быстрее, сильно страдали те, кто не вакцинировался. И новую, нынешнюю волну врачи называют волной непривитых.

«Мы победили корону, а она пришла к нам из других стран, — говорит Илья Каган. — Так что прав был Ленин, когда говорил про невозможность победы революции в одной стране. Казалось бы, осталось всего-то миллион непривитых, 10% населения, и этот миллион теперь болеет, и болеет тяжело. Уверен, если бы не вакцинировались, было бы гораздо хуже. Потому что сейчас 60% наших больных — это люди из этого самого миллиона. А 40% — из 9 млн привитых».

«На улице люди шарахаются друг от друга»

Ношение масок на улице давно отменено. Но как рассказал «Фонтанке» Борис Сосновик, 74-летний житель Израиля, настороженность у людей такая, что на улице они шарахаются друг от друга: «Одни мои тетя и дядя, которым уже больше 90 лет, не прививались. Тетя — врач, кандидат медицинских наук, считает, что ей нельзя делать прививку по медицинским показаниям. Так вот, когда мы все привились первый раз и закончился локдаун, появилась возможность видеться хотя бы раз в неделю, даже иногда в гости друг к другу ходим, хоть и в масках. А с ними я не виделся все 1,5 года эпидемии, опасаюсь их заразить, им приходится жить практически изолированно».



С соседями общение тоже начало восстанавливаться, но в лифт все заходят в масках, в гости ходят к ним реже, ограничиваются нечастыми контактами с близкими. Сам Сосновик полностью вакцинировался в январе, а 25 июля его пригласили на ревакцинацию.

«Но все равно, когда дети пошли в школу стало как-то беспокойно, хотя большинство из тех, кому больше 12 лет, уже тоже привиты. Вообще, уже почти 3 месяца — с тех пор, как стала снова расти заболеваемость — тревожно, — говорит он — Да, болеют люди легче, но непривитые сильно рискуют. Недавно умерла моя знакомая, 70 лет. Была противницей прививок, но вирус все-таки подцепила — за три недели сгорела, и ничего нельзя было сделать. Только что переболели еще одни мои дядя и тетя (93 и 91 год). Старшее поколение прививалось в первых рядах, одновременно с нашим премьер-министром, то есть больше полугода назад, но ревакцинироваться они не успели, в отличие от своих детей — дети не заболели, когда вирус к ним в дом принесла помощница из социальной службы. 90-летние родственники, к счастью, перенесли болезнь легко — температура поднималась максимум до 37,5 градусов несколько дней. Но все равно заметно, что они очень ослабели после болезни. Так что лучше бы, конечно, успели сделать третью прививку».

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В школу — только с отрицательным тестом на коронавирус

В школу 1 сентября все дети пришли с отрицательными результатами исследований на коронавирус (срок действия теста ПЦР — 72 часа, экспресс-теста — 24 часа). Кроме того, вход для детей на любые общественные мероприятия — хоть в театр, хоть в бассейн, хоть в музей — теперь только с результатами ПЦР или экспресс-тестом. Об этом «Фонтанке» рассказал анестезиолог хирургической больницы «Ассута» Вячеслав Соколов: «Сейчас у нас праздники, а у детей каникулы. После них дети должны будут прийти в школу снова с тестом на антиген или ПЦР-тестом. Это на самом деле сокращает заболеваемость среди детей. С положительными результатами исследований их отправляют в изоляцию».

Причем детям от 12 лет и трех месяцев и старше, без уважительных причин не делать прививку, экспресс-тест делается платно. Подростки от 12 и до 16 лет, получившие первую дозу вакцины, не должны их оплачивать. И дети с 3 до 12 лет должны предъявить отрицательный результат теста, который делается бесплатно.



Вячеслав Соколов работает в крупнейшей больнице Израиля, в которой оказывают плановую хирургическую помощь: «К нам поступают в основном привитые, а непривитые — только с тестами ПЦР. С привитых ПЦР не требуется, только «зеленый паспорт» — документ, о выполненной двукратной вакцинации. Одно условие — она должна быть сделана не позже чем за полгода до госпитализации. Но, учитывая, что ПЦР действителен 72 часа, а за это время человек уже мог заразиться, то проскакивают и инфицированные, но очень редко».

Из общения с коллегами в красных зонах, анестезиолог Соколов знает, что болеют ковидом сейчас все-таки легче, чем полгода назад. Но «из всех тяжелых в реанимациях больниц пара сотен — совсем тяжелые, процент непривитых среди них приближается к 100».

В Минздраве Израиля теперь уверены: мировой лидер по уровню вакцинации населения стал одним из лидеров по заболеваемости вовсе не потому что прибывший в страну дельта-штамм коронавируса более заразен и способен «преодолевать» вакцинную защиту от «Пфайзера». Причина в том, что ее эффективность ослабевает уже через пять месяцев, поэтому бустерная доза необходима.



«Антипрививочников скоро не станет»



Собеседники «Фонтанки» говорят, что в Израиле быстро распространяется вирус, потому что страна маленькая, густо населенная, люди любят общаться, обниматься при встрече. Что было бы, если б дельта напала на невакцинированную популяцию, объясняет соотечественникам Максим Казарновский — иммунолог, фармацевт в эфире израильского канала «Город живых»:



«В отличие от первых штаммов коронавируса, которые можно было обнаружить в мазках на 6-й день после контакта, дельта выявляется уже на 4-й, этот штамм размножается намного быстрее и быстрее достигает пика концентрации в организме — тогда иммунитет начинает его подавлять. У дельты этот пик — в 1000 с лишним раз больше, чем у всех предыдущих вариантов коронавируса. То есть одна капелька слюны в воздухе, условно, в 1000 раз более заразна. И в два, а может, больше раза заразнее, чем все предыдущие мутации вируса. То есть, когда мы все прививались, у нас бушевал британский штамм, были ограничены контакты (жесткий локдаун), ежедневное число зараженных достигало 9 тысяч. Если бы это был дельта-штамм, при том же уровне контактов зараженных было бы около 20 тысяч ежедневно. А сейчас, когда у нас распространяется дельта, нет локдауна, дети пошли в школу, мы имеем почти те же цифры, что в январе-феврале. Без вакцинации это было бы невозможно.

Пойдет ли заболеваемость на спад, зависит от эффективности бустерной прививки. И тут снова Израиль впереди планеты всей. Недостатка в вакцине нет, прививаются уже 40+. В сравнении с январем — одинаковое число заболевших, смертей было 27–30 в сутки, сейчас — 46 смертей было на пике, в среднем умирает около 18 человек в день, то есть, всего на 40% меньше. Почему все равно много? Умирают в основном непривитые. Кроме того, у переболевших иммунитет слабее, чем у привитых, и он недолго держится. У привитых — сильнее, но держится не более полугода и далее сходит на нет. Думаю, раз в полгода надо будет делать ревакцинацию. Производители «Пфайзера» и «Модерны» заявили, что будут делать бустер непосредственно для дельты, потому что на сегодня он самый опасный и будет мутировать. Наверное, эта новая вакцина собьет волну. А поскольку вакцинированные, заразившись коронавирусом, умирают реже, коронавирус перестанет убивать. Антипрививочников станет меньше — кто-то из них прививается, кто-то умирает. И тогда ковид превратится в сезонную инфекцию, как грипп».

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

