автор фото Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Василеостровцы 18 сентября отпраздновали День мира. На один день они нанесли на карту города два новых сада, названных в честь своих знаменитых соседей — писателя Александра Грина и композитора Олега Каравайчука. В них танцевали фламенко, слушали экскурсии, собирали из прутьев пегаса и рисовали пейзажи. Программа оказалась такой обширной, что разрослась на три площадки.

Граждане Северной Гринландии

В половине двенадцатого в безымянном сквере на 10-й линии активно готовятся к приходу гостей. Девушка в белых спортивных штанах и свитере командует коммунальщиками — сюда белую скамейку, туда розовую. Кроме нее, тишину субботнего утра разбавляют звуки скрипучих тренажеров на спортивной площадке и падающих желудей. Смерив на слух силу удара плода о землю, невольно озираешься, как бы снаряд не прилетел на голову. Поминутно подтягиваются поклонники творчества писателя Александра Грина и любопытствующие.



В полдень собравшиеся переходят дорогу и окружают парадную дома 44 по 11-й линии. Здесь Грин жил с 1907 по 1909 год. К фасаду дома уже прикручена сообщающая об этом табличка, но до наступления торжественного момента ее скрывает плед.

Инициаторами установки этой временной памятной таблички стали обслуживающая дом УК «Мир» (инициатор Дня мира), литературовед, филолог Андрей Россомахин и специалист по творчеству Грина Светлана Бардина.

«Очень многие петербургские почитатели творчества Александра Грина мечтали о том, что он будет увековечен в этом городе, где были написаны «Алые паруса», которые стали брендом нашего города», — говорит Бардина. В одном из черновиков знаменитой повести действие происходит в послереволюционном Петрограде. В фрагментах рукописей не только угадывается Васильевский остров, там напрямую упоминаются улицы.

При этом в Петербурге память о Грине представлена мало, если не брать в расчет ежегодный праздник выпускников. Бардина отмечает, что даже мемориальная табличка писателя установлена в неправильном месте — на Декабристов, 11 вместо Пестеля, 11, где он действительно жил. Исследовательница вместе с соратниками в течение последних трех лет обивает пороги городских комитетов обращениями, но ответ, по ее словам, один: «Спасибо за неравнодушие, но денег в бюджете нет».



автор видео Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру»

Поэтому на вопрос, когда временную табличку сменит постоянная, Россомахин отвечает: «Когда бюрократы утвердят». Неофициальная мемориальная доска будет висеть «до первой жалобы», пояснила «Фонтанке» сотрудница УК «Мир». «До этого у нас открывались уже подобные таблички [Олегу] Каравайчуку на 15-й линии и Балабанову. Пока висят. Никто не жалуется, не возмущается, все нормально», — тут же успокоила она.

Месяц назад после жалобы сотрудники садово-паркового хозяйства «Василеостровец» покусились на мебель, которую в сквере на 10-й линии установил проект «Привет, сосед!». После вмешательства неравнодушных граждан и УК «Мир» несогласованные временные элементы благоустройства удалось отстоять.

Помимо таблички, почитатели Грина создали проект бюста писателя. Над ним работала скульптор Елена Максимова. Также руку к его созданию приложил скульптор Вячеслав Бухаев. По задумке авторов, за плечами у писателя выросли маленькие крылья. Он запечатлен в образе героя из романа «Блистающий мир». «Грин говорил: «Это не фантастический роман. Это не человек летит — это парение духа». Вот так его и надо воспринимать», — объясняет идею Бардина. На один день скульптуру выставили в сквере на 10-й линии, который получил имя автора «Алых парусов».



Из всех инициатив активистов, наиболее близок к воплощению в жизнь проект музея Грина. Пока он работает в виртуальном формате под условным названием «Северная Гринландия» и организует вполне себе реальные выставки. Одна из них проходит в библиотечном культурно-досуговом центре «Старт» на Елизаветинской, 8. Он располагается в старинном деревянном здании конца XIX века. По словам Бардиной, руководство учреждения «в общем одобряет идею открыть музей-библиотеку».

Неподалеку от здания библиотеки похоронена первая жена писателя Вера Абрамова. Это с ней в 1907 году он заселился в квартиру на верхнем этаже дома на 11-й линии. Будущие супруги познакомились в «Крестах», куда Грина забрали в 1906 году за его связь с эсерами.

«Какая квартира, я даже боюсь говорить, потому что ее владелица уже опасается паломничества. Я ее успокоила, что обычно экскурсии по Грину бывают немногочисленные, поскольку творчество его не для толпы, но сейчас вижу, что граждан «Северной Гринландии» довольно много», — шутит Бардина.



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Ивовый пегас

На первый взгляд, самой привлекательной локацией «Дня мира» для детей был Благовещенский сад. Программа там начиналась чуть раньше, чем на других, с конкурса детских рисунков, а в полдень был заявлен детский экологический семинар. В саду Олега Каравайчука, которым на день стал сад Веры Слуцкой, тоже нашли, чем занять малышей. Аниматоры играли с ними в снежки и танцевали под песни из мультфильмов, читали модный рэп — «Вредные советы» Остера под бит.

Пока дети полностью захвачены игрой, взрослые разбредаются по «станциям» с разными активностями. Художница Анна Карпинская проводит мастер-класс по быстрому рисованию василеостровских пейзажей. Недалеко от сцены показывают работы местных мастеров. Но не только показывают. Какие-то изделия можно взять с собой бесплатно или за донат.

У соседей большой популярностью пользуется петанк. Это игра родом из французского прованса. Правила такие: игроки двух команд по очереди бросают металлические шары, пытаясь попасть как можно ближе к маленькому шарику — кошонету. Побеждает команда, шары которой оказались к нему ближе. Импровизированные поля никогда не пустуют, играют даже индейцы.



Я решаю присоединиться к созданию того, что в анонсе называлось интригующим словосочетанием «арт-объект из ивовых прутьев». Под руководством театрального художника Натальи Беловой берусь за крыло будущего ивового пегаса.

Пока пыхчу на корточках над одним только крылом, индейцы по-соседству успевают собрать и накрыть себе целый вигвам. В общей сложности на плетение у меня ушло около часа. Наталья говорит, что потратила на подготовку материалов и придание им очертаний коня три дня примерно по 10 часов. Самым сложным было сгибать ветки и привязывать круп к передней части, а голова — это уже легко. В таком виде пегас прибыл в сад Каравайчука. Здесь ему сделали ноги из тонких стволов деревьев, привязали крылья и вставили пышный хвост-веник.

Василеостровцы сами предложили все эти активности и сами их провели для соседей и жителей других районов. В таком формате в саду Каравайчука в рамках Дня мира состоялась долгожданная очная встреча участников группы «От Стрелки до Гавани».

«Очень бодрые у нас соседи, — говорит «Фонтанке» администратор группы Ксения Годес. — Моей задачей было собрать все это в кучу как-то. Все, что здесь происходит, это местные жители [придумали] — и испанцы, и индейцы, и пейзажи, и петанк». Она не успевает договорить, потому что снова убегает по организационным делам: где-то снова требуются стулья.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

