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По его словам, утром в сквер между домами 35 и 37 10-й линии В.О. приехали сотрудники садово-паркового хозяйства «Василеостровец» и стали грузить в машины столы, на которых раньше дети играли в настольные игры, а местные жители приходили поработать за компьютером. «Увезли останки двух старых сломанных деревянных столов, остальное не успели, мы их остановили. Вынесли три деревянные крашеные скамейки, собранные из палет, и погрузили в свой грузовик, но мы их из грузовика вынули и занесли обратно в сквер», — сказал он.

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Как рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству, в ведении которого находится данный сквер, все, что там в настоящий момент установлено жителями, размещено в нарушение законодательства. Проверить сквер подведомственная организация была вынуждена из-за жалоб жителей прилегающих домов. Они были возмущены «замусориванием территории ЗНОП и шумом от беспокойных компаний» и попросили привести все в прежнее состояние. «Мои окна выходят в сквер, и никакого шума я лично не слышала. Там месяц как совсем было тихо», — комментирует заявление комитета Альбина, проживающая в 39-м доме. На портале «Наш Петербург» «Фонтанка» тоже не нашла жалоб на новый облик сквера.

Благоустройство двора в начале лета начали петербуржец Никита Комаров и москвичка Александра Соколова. Раньше в сквере, по их словам, не работало освещение, не было урн и скамеек, газоны были засыпаны мусором и битым стеклом. При этом других зеленых зон для жителей ближайших домов попросту нет.



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Комаров и Соколова установили там проектор, транспортные палеты, а также урны, чтобы всем двором посмотреть финал чемпионата Европы по футболу. Вскоре там появились баскетбольное кольцо и столы. На это все, по словам авторов проекта, потратили личных денег около 70 тыс. рублей. Вскоре подключились и другие жители, которые хотели участвовать в благоустройстве. Сбор средств был организован на одной из банковских платформ. Неравнодушные перечислили дополнительно 10 тыс. рублей. «Идея этого проекта была в том, чтобы вовлечь разных жителей в благоустройство территории, общение между друг другом. Сначала там смотрели все вместе футбол, потом играли с детьми, устраивали соседские соревнования, проводили йогу», — сказала «Фонтанке» Соколова.



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Организаторы благоустройства, которое в итоге стало проектом «Привет, сосед!», отмечают, что задумывались о согласовании, но в законодательстве, по их словам, подобные конструкции никак не регулируются. «Это временное, соседское благоустройство, — говорит Соколова, — сейчас мы его просто не сможем согласовать. Если нам пойдут навстречу и получится, это будет прецедент, который позволит, возможно, изменить законодательство под такие площадки».

Для того, чтобы жители могли начать хоть какие-то работы и избежать подобных ситуаций, им необходимо пройти ряд инстанций. Процедура такая: получить разрешение на использование земельного участка в городском комитете имущественных отношений, разработать проект благоустройства, согласовать его с комитетом по градостроительству и архитектуре и комблагом.

В Главном управлении садово-паркового хозяйства по Петербургу жителям рекомендовали составить коллективное письмо со снимками благоустройства, фотоотчетами и подписями жителей. В настоящий момент активисты формируют обращение на имя председателя комитета по благоустройству Сергея Малинина, которое намерены отправить в ближайшее время, собрав максимальное число подписей.



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Сейчас управляющая компания «Мир», которая, в том числе, обслуживает дом 39, расположенный напротив сквера, и ряд близлежащих зданий в том же муниципальном округе «Васильевский», ведет переговоры с подведомственным комитету по благоустройству СПХ, чтобы приостановить работы по демонтажу. «Пока они прекратили вывозить, но сколько эта пауза протянется, непонятно. Мы также обратились в комитет по благоустройству с просьбой не вывозить элементы и сообщили, что если наступит пиковый момент, когда все приедут убирать, то мы готовы забрать все палеты и пока оставить у себя, чтобы они не хранились неведомо где или не были выкинуты», — сказал руководитель отдела УК по работе с собственниками Дмитрий Мешков.

В любом случае, как утверждает автор проекта Александра Соколова, соседское сообщество уже сплотилось, и сквер продолжит свою жизнь, даже если «все это ликвидируется». Инициативная группа намерена продолжить искать пути благоустройства.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»