Василеостровцы зовут на «соседский праздник» с граффити, Каравайчуком и помощью кошкам

«День мира» на Васильевском — как тусовка друзей: участники переходят с одной площадки на другую, строят планы, предлагают новеньким присоединиться к активностям и за организацию отвечают сами. В этом году программа праздника даже шире обычного — будут лекции об урбанистике, разговоры о будущем и совместный просмотр кино.

Любителям темы о том, как меняется город силами его жителей, в первую очередь стоит зайти в Сад Олега Каравайчука. В 12.00 18 сентября там пройдёт знакомство с «соседями» в формате speed dating: каждый из участников поделится фактами о себе. На площадке в день праздника горожане выставят украшения, сделанные своими руками. Тему искусства в городском пространстве продолжат лекцией «Зачем нам граффити?». Вопрос не праздный, привязан к событию — всю субботу в саду проходит выставка проектов муралов (рисунков во всю стену) посвящённых творчеству Олега Каравайчука. Композитор, импровизатор, автор музыки к фильмам Киры Муратовой и Сергея Параджанова, прожил в доме №48 по 15-й линии Васильевского острова больше 80 лет. После согласования граффити с ним планируют разместить на соседнем здании №50.

Проект уже реализованный активистами — временный памятник Александру Грину — можно оценить, дойдя до 10-ой линии В.О. Посмотреть на скульптуру получится с 12.30 в саду имени писателя: как и в случае с Каравайчуком место выбрали не случайно: автор «Алых парусов» тоже жил на Васильевском, по адресу 11-я линия, дом 44. Ровно через полчаса после того, как в 12.00 на здание повесят табличку, напоминающую об этом факте, автор книги «Петербургская гавань Александра Грина» Светлана Бардина проведёт экскурсию-прогулку по самым значимым для писателя местам.



Без граффити тоже не обойдётся: стены вокруг сада рисунками планируют украсить уличные художники. Работать начнут в 13.00. В 16.00 под деревьями стартует лекция о том, зачем городу вообще нужно временное благоустройство; вечер же, начиная с 18.00, на площадке посвятят показу советских фильмов.



Самым маленьким на «Дне мира» наверняка понравится программа в Благовещенском саду: с 11.30 спортсмены научат желающих играть в шахматы, а в полдень горожане соберут там домик для бездомных животных и совместно разукрасят его.

