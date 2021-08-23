Муралу на Васильевском ищут автора. Лучшие эскизы пошлют на согласование

Организаторы праздника «День Мира на Васильевском острове» объявили конкурс эскизов мурала, который планируется создать на стене брандмауэра дома 50 по 15-й линии. Информация об этом была опубликована в соцсетях мероприятия 23 августа.



Тема изображения определена: композитор Олег Каравайчук, написавший музыку к спектаклям и фильмам. Он жил в соседнем здании (№ 48) дольше 80 лет.



Лучшие эскизы планируется определить народным голосованием и отправить их на согласование в комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Присылать свои варианты нужно на адрес управляющей компании, который указан в публикации.

