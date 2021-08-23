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Муралу на Васильевском ищут автора. Лучшие эскизы пошлют на согласование

Организаторы праздника «День Мира на Васильевском острове» объявили конкурс эскизов мурала, который планируется создать на стене брандмауэра дома 50 по 15-й линии. Информация об этом была опубликована в соцсетях мероприятия 23 августа.

Тема изображения определена: композитор Олег Каравайчук, написавший музыку к спектаклям и фильмам. Он жил в соседнем здании (№ 48) дольше 80 лет.

Лучшие эскизы планируется определить народным голосованием и отправить их на согласование в комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Присылать свои варианты нужно на адрес управляющей компании, который указан в публикации.

Олег Каравайчук — композитор, дирижер и музыкант-импровизатор, среди фильмов, где звучит его музыка, — «Алеша Птицын вырабатывает характер», «Два капитана», «Короткие встречи», «Мама вышла замуж», «Долгие проводы», «Черная курица, или Подземные жители». Ушел 13 августа 2016 года в возрасте 88 лет.

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Комментарии (2)

266211990
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помо.щь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
266081655
Хоть бы напомнили вначале, что такое мурал? Как-то до сих пор никогда употреблять не приходилось.... Обходился как-то без мурала.....
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