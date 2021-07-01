FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +22
72.72р86.51р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
1
Печать

На доме Алексея Балабанова появилась неофициальная мемориальная доска

На доме № 5 по Малому проспекту Васильевского острова появилась неофициальная мемориальная доска в память о кинорежиссере Алексее Балабанове. Согласно тексту на ней, он жил здесь с 1993 по 2013 год.

Инициатором установки стала УК «Мир». Ее гендиректор Денис Хрусталев признает, что незаконно установленную табличку могут заставить убрать с фасада исторического здания в любой момент.

«Прикажут — снимем», — заверил он в разговоре с «Фонтанкой», добавив, что компания не отказывается от планов официальной установки мемориальной доски и готова собрать все необходимые документы и направить их губернатору, чтобы обойти правило о необходимости ждать 30 лет, которые должны пройти со смерти знаковой личности, прежде чем память о ней могла бы быть увековечена.

ПоделитьсяПоделиться

«Как управляющей компании, для нас важно, чтобы жители любили свой дом, — говорит Денис Хрусталев. — И мне кажется, такие инициативы заставляют людей даже меньше мусорить в парадной — это просто создание атмосферы. Чтобы людям не была безразлична жизнь их дома, чтобы мы вместе думали о том, что этот дом — красивый, интересный, наполнен дополнительным смыслами — и к этому нужно относиться уважительно».

Это не первая неофициальная табличка, которую устанавливает УК «Мир». Две недели назад подобная появилась на доме № 48 по 15-й линии В. О., где жил композитор Олег Каравайчук.

Алексей Балабанов — режиссер, снявший ставшие культовыми фильмы «Брат» и «Брат-2», картины «Про уродов и людей», «Жмурки», «Мне не больно» и «Груз 200».

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Karl_Ivanovich
Есть более простой способ - изготовить номер дома с дополнительным мемориальным текстом.
Придраться не к чему будет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний