На доме № 5 по Малому проспекту Васильевского острова появилась неофициальная мемориальная доска в память о кинорежиссере Алексее Балабанове. Согласно тексту на ней, он жил здесь с 1993 по 2013 год.
Инициатором установки стала УК «Мир». Ее гендиректор Денис Хрусталев признает, что незаконно установленную табличку могут заставить убрать с фасада исторического здания в любой момент.
«Прикажут — снимем», — заверил он в разговоре с «Фонтанкой», добавив, что компания не отказывается от планов официальной установки мемориальной доски и готова собрать все необходимые документы и направить их губернатору, чтобы обойти правило о необходимости ждать 30 лет, которые должны пройти со смерти знаковой личности, прежде чем память о ней могла бы быть увековечена.
«Как управляющей компании, для нас важно, чтобы жители любили свой дом, — говорит Денис Хрусталев. — И мне кажется, такие инициативы заставляют людей даже меньше мусорить в парадной — это просто создание атмосферы. Чтобы людям не была безразлична жизнь их дома, чтобы мы вместе думали о том, что этот дом — красивый, интересный, наполнен дополнительным смыслами — и к этому нужно относиться уважительно».
Это не первая неофициальная табличка, которую устанавливает УК «Мир». Две недели назад подобная появилась на доме № 48 по 15-й линии В. О., где жил композитор Олег Каравайчук.
Алексей Балабанов — режиссер, снявший ставшие культовыми фильмы «Брат» и «Брат-2», картины «Про уродов и людей», «Жмурки», «Мне не больно» и «Груз 200».