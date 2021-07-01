На доме № 5 по Малому проспекту Васильевского острова появилась неофициальная мемориальная доска в память о кинорежиссере Алексее Балабанове. Согласно тексту на ней, он жил здесь с 1993 по 2013 год.



Инициатором установки стала УК «Мир». Ее гендиректор Денис Хрусталев признает, что незаконно установленную табличку могут заставить убрать с фасада исторического здания в любой момент.



«Прикажут — снимем», — заверил он в разговоре с «Фонтанкой», добавив, что компания не отказывается от планов официальной установки мемориальной доски и готова собрать все необходимые документы и направить их губернатору, чтобы обойти правило о необходимости ждать 30 лет, которые должны пройти со смерти знаковой личности, прежде чем память о ней могла бы быть увековечена.