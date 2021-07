Билли Айлиш выпустила второй студийный альбом. Пластинка под названием Happier Than Ever состоит из 16 треков. В социальных сетях певица подчеркнула, что эта работа — одна из самых важных, что ей когда-либо удалось создать. И назвала ее подготовку самым наполненным и светлым периодом.

Среди композиций на пластинке оказались не только новинки, но и треки, выпущенные ранее. Среди них — песня My Future, для которой год назад исполнительница выпустила анимационный ролик, с собой в главной роли. Айлиш спела о том, что «влюблена» в своё будущее и очень ждёт встречи с ним. Также фанаты уже знакомы с композициями Lost cause, Your power, NDA и Therefore I am.



Happier Than Ever установил рекорд по предзаказам ещё за несколько дней до официального релиза. По данным сервиса Apple.Music, больше миллиона пользователей заранее добавили альбом в свои плейлисты. Треки доступны на разных платформах, включая «Яндекс.Музыка», YouTube, Apple Music и Spotify.



В феврале 2021 года о Билли Айлиш вышел документальный фильм «Мир немного размыт».



Певица — одна из главных мировых звёзд. Она создала заглавную песню к 25-му фильму бондианы «Не время умирать». Клип был выложен еще в 2020 году — в отличие от фильма.



Дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? вышел в марте 2019 года, а уже в январе 2020 года певица завоевала все главные награды Grammy, победив в номинациях «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист».