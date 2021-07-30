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«Мне даже страшно выпускать песни в мир». Вышел второй студийный альбом Билли Айлиш

Новый альбом Билли Айлиш Happier Than Ever доступен для прослушивания

Билли Айлиш выпустила второй студийный альбом. Пластинка под названием Happier Than Ever состоит из 16 треков. В социальных сетях певица подчеркнула, что эта работа — одна из самых важных, что ей когда-либо удалось создать. И назвала ее подготовку самым наполненным и светлым периодом.

«Мы с Финнеасом (брат певицы. — Прим. ред.) были на седьмом небе от счастья, работая над альбомом, — призналась певица, — Я настолько люблю каждую из песен, что мне даже страшно выпускать их в мир, где послушать их сможет каждый. Мне хочется плакать. Я так сильно выросла в процессе создания этого альбома, почувствовала самореализацию, но и саморефлексию. Я бы хотела отмотать время вспять и записать альбом заново, потому что это были одни из лучших дней в моей жизни», — написала она на странице в Instagram.

Среди композиций на пластинке оказались не только новинки, но и треки, выпущенные ранее. Среди них — песня My Future, для которой год назад исполнительница выпустила анимационный ролик, с собой в главной роли. Айлиш спела о том, что «влюблена» в своё будущее и очень ждёт встречи с ним. Также фанаты уже знакомы с композициями Lost cause, Your power, NDA и Therefore I am.

Happier Than Ever установил рекорд по предзаказам ещё за несколько дней до официального релиза. По данным сервиса Apple.Music, больше миллиона пользователей заранее добавили альбом в свои плейлисты. Треки доступны на разных платформах, включая «Яндекс.Музыка», YouTube, Apple Music и Spotify.

В феврале 2021 года о Билли Айлиш вышел документальный фильм «Мир немного размыт».

Певица — одна из главных мировых звёзд. Она создала заглавную песню к 25-му фильму бондианы «Не время умирать». Клип был выложен еще в 2020 году — в отличие от фильма.

Дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? вышел в марте 2019 года, а уже в январе 2020 года певица завоевала все главные награды Grammy, победив в номинациях «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист».

В 2021 году она спела на испанском вместе с артисткой Розалией, записывая трек к сериалу «Эйфория».

В начале карьеры Айлиш работала дома, в собственной спальне, и выкладывала результат в Сеть. Ей помогал брат Финнеас.

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