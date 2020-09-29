Документальный фильм о певице Билли Айлиш «Мир немного размыт» выйдет в феврале 2021 года. Об этом певица сообщила в своём Instagram.



Картину снимает американский режиссёр и продюсер Ар Джей Катлер, автор художественной картины «Если я останусь» и документального «Сентябрьского номера» о редакторе журнала Vogue Анне Винтур.



В ролик, который выложила в Сеть Айлиш, вошёл единственный кадр — на нём певица в детстве стучит по клавишам пианино. Вероятно, документальная лента расскажет о становлении исполнительницы и её жизни. Билли не скрывает, как продолжительное время лечилась от депрессии и что у неё диагностирован синдром Туретта. Первые песни Айлиш записывала у себя дома, ей помогал старший брат Финнеас.