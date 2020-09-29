Билли Айлиш анонсировала документальный фильм о себе
Документальный фильм о певице Билли Айлиш «Мир немного размыт» выйдет в феврале 2021 года. Об этом певица сообщила в своём Instagram.
Картину снимает американский режиссёр и продюсер Ар Джей Катлер, автор художественной картины «Если я останусь» и документального «Сентябрьского номера» о редакторе журнала Vogue Анне Винтур.
В ролик, который выложила в Сеть Айлиш, вошёл единственный кадр — на нём певица в детстве стучит по клавишам пианино. Вероятно, документальная лента расскажет о становлении исполнительницы и её жизни. Билли не скрывает, как продолжительное время лечилась от депрессии и что у неё диагностирован синдром Туретта. Первые песни Айлиш записывала у себя дома, ей помогал старший брат Финнеас.
В январе 2020 года певица завоевала все главные награды Grammy, победив в номинациях «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист». Также Айлиш создала заглавную песню к 25-му фильму бондианы «Не время умирать». Согласно рейтингу сервиса Shazam композиция исполнительницы «everything i wanted» — самая востребованная в жанре «альтернатива» среди пользователей-россиян.
В конце июля звезда опубликовала клип к треку «My future», сделанный в виде анимационного мультфильма. В нём Айлиш призналась, что «влюблена» в своё будущее и ждёт встречи с ним.
«Мир немного размыт» выйдет в кинотеатрах (о международном прокате пока ничего не известно), а также на платформе Apple TV+.