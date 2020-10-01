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01.10.2020 23:45
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Вышел клип к песне Билли Айлиш для новейшего фильма «бондианы»

На официальном канале певицы Билли Айлиш на YouTube появился клип к песне No time to die, представленной еще в начале года. Это заглавная песня к предстоящему фильму «Не время умирать», о котором говорят как о последнем, где Бонда играет Дэниел Крейг.

В музыкальном ролике показывают и саму певицу у микрофона, и кадры из будущего фильма — погони, перестрелки, любовные сцены, — в общем, все, за что зрители так любят легендарную серию фильмов про агента 007.

Картина, которую снял Кэри Фукунага, выйдет на экраны в ноябре.

18-летняя Билли Айлиш стала с этой песней самым молодым автором темы к фильму о Джеймсе Бонде.

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