На официальном канале певицы Билли Айлиш на YouTube появился клип к песне No time to die, представленной еще в начале года. Это заглавная песня к предстоящему фильму «Не время умирать», о котором говорят как о последнем, где Бонда играет Дэниел Крейг.



В музыкальном ролике показывают и саму певицу у микрофона, и кадры из будущего фильма — погони, перестрелки, любовные сцены, — в общем, все, за что зрители так любят легендарную серию фильмов про агента 007.