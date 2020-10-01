Вышел клип к песне Билли Айлиш для новейшего фильма «бондианы»
На официальном канале певицы Билли Айлиш на YouTube появился клип к песне No time to die, представленной еще в начале года. Это заглавная песня к предстоящему фильму «Не время умирать», о котором говорят как о последнем, где Бонда играет Дэниел Крейг.
В музыкальном ролике показывают и саму певицу у микрофона, и кадры из будущего фильма — погони, перестрелки, любовные сцены, — в общем, все, за что зрители так любят легендарную серию фильмов про агента 007.
Картина, которую снял Кэри Фукунага, выйдет на экраны в ноябре.
18-летняя Билли Айлиш стала с этой песней самым молодым автором темы к фильму о Джеймсе Бонде.