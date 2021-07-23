«Сядешь, собака американская». Полуфутбольные приключения японца Кристофера в Петербурге

автор фото Алексей Смагин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В Россию 18-летнего Кристофера Кенджи Накаяма потянула страсть к футболу. Он прибыл 20 июня через КПП «Шереметьево-3» по паспорту болельщика со своим петербургским другом, с кем вместе учится в Лос-Анджелесе. Семью петербуржца стеснять не стали и сняли апартаменты на Английской набережной, 52. Интурист наслаждался гостеприимством принимающей стороны, пока у него 12 июля не закончился срок действия паспорта болельщика.

«Фонтанка» рассказывала, что Fan ID получили под 18 тысяч иностранцев, а уехать они были должны не позднее 13 июля. Кстати, в Петербурге после турнира растворились около двух тысяч таких. Для их поиска даже придумали масштабную облаву. Домой не спешил и Кристофер. Он же тут влюбился.



Так, 14 июля, спустя сутки после «просроченного» пребывания, к нему в апартаменты и постучались полицейские. Парня отвели в 1-й отдел полиции Адмиралтейского района, составили административный протокол. С этого места, по мнению американца, и обнаружилась секретная картина «кровавого режима». В том протоколе Кристофер Накаяма стал Накейма, а вторая часть его имени — Кенджи — оказалась в строке «отчество».

Плохо, плохо мы пока обучаем сержантский состав правилам употребления заморских имен. К тому же плохо они знали и родителей его друга. Взрослые русские тут же изучили, что задержание-то было на Английской набережной, 52, а в казенной бумаге нарисовали Галерная, 53. Долго ли, коротко, но разобрались, что это один и тот же адрес.

Наконец ему дали все это подписать. «Он прислал нам фотографию. В нем уже не было таких ошибок, как в первом, но фигурировала та же Галерная. Мы посоветовали ему не подписывать, он так сделал. Я юрист по образованию», — четко объясняет мать петербуржца Екатерина.



Американцу вся эта ситуация тоже пришлась не по заокеанской душе. В его же мире национальных сериалов судьи выпускают наркоторговцев, если копы не там запятую поставили.

На следующий день, 15 июля, его отвезли в Октябрьский районный суд, а там документы не приняли. Это повторилось и 16 июля. В итоге несчастного отпустили под обязательство о явке на следующее заседание.

Однако все свои впечатления он решил изложить в форме заявления на Генпрокуратуру. Там он ахнул, как на него кричали вплоть до психологического давления «сотрудниками ФСБ РФ». Правда, к роли Госбезопасности он приписал — «если они таковыми были». Короче, есть что рассказать на родине. КГБ там еще никто не отменял.

«Он обратился к знакомому переводчику, который учится на юридическом факультете, такой же молодой парень. Вот они с ним и наворотили это письмо. По сути никаких свидетелей этого «давления» нет, кроме него и полицейских. Для Криса люди в штатском в участке равны ФБРовцам, а у нас, как ему, наверное, подсказали, таких называют ФСБэшниками», — будто погладил его по голове отец петербуржца Дмитрий.



Документы по делу Кристофера в суд поступили 20 июля, тогда же и состоялось заседание. К тому времени наш ньюсмейкер, несмотря на все произошедшее, даже думал, как задержаться в России. Ради любимой, конечно. В суде он заявил, что обращался к властям РФ с просьбой продлить пребывание, но в какой именно орган, вспомнить не смог. А вот объяснять права американцу был приставлен «палестинец».

«Мужчина был в длинном белом одеянии и восточной обуви, звали его не по-русски», — вспомнила мать петербуржца Екатерина. Как она утверждает, из того, что говорит «восточный» переводчик, американец лишь понял — «сядешь, собака американская». Действительно неожиданно, но искренне. Правда и то, что переводчиком у горе-болельщика был афганец. А как нам сообщили в пресс-службе судов, обвиняемый ответил, что «права ему разъяснены и понятны». В продолжение шоу, ему назначили штраф в 5 тысяч рублей. Минимальный, между прочим, ну и выдворение.

Так Кристофер стал первым среди болельщиков Евро-2020, кого решили депортировать из Петербурга. Но это же не финал.



Эмоции на этом не закончились. Читая постановление суда, он с удивлением обнаружил, что к четвертому листу превратился в гражданина Узбекистана. В суде, где по делам о выдворении привыкли видеть людей из ближнего зарубежья, возможно, могли привычно набрать знакомые символы. Честно говоря, не велики моральные страдания. Вот если бы в Ташкент отвезли, тогда реально перебор.

Кульминацией путешествия американского японца, привыкшего к калифорнийскому солнцу и пальмам, стал Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе, куда суд поместил его ждать самолета до дома.

«Связи с ним нет, и уже двое суток о его дальнейшей судьбе ничего не известно. Как принимающие его граждане России, он мог остаться у нас и спокойно сам быстро улететь, деньги у него есть. Это просто ребенок», — жалеет мать петербуржца, та же Екатерина.

В изоляторе «Фонтанке» рассказали, что увидеть задержанных сейчас никак нельзя из-за карантина, а вот приносить паек можно хоть каждый день, но с 16 до 18.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»