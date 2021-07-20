Американец после посещения Петербурга не захотел уезжать из России. Суд приговорил к депортации первого болельщика Евро-2020

Гражданин США, приехав в Петербург на Евро-2020, задержался в Северной столице. Он стал первым из иностранцев, вовремя не уехавших из России по окончании чемпионата и понесших за это наказание. На загостившихся МВД недавно объявила охоту.

«20.06.2021 правонарушитель въехал на территорию РФ через КПП «Шереметьево-3» по паспорту болельщика с целью «спортивные связи». По истечении срока пребывания на территории РФ, то есть после окончания срока действия паспорта болельщика — 12.07.2021, от выезда с территории РФ уклонился», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Петербурга.