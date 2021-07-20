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Американец после посещения Петербурга не захотел уезжать из России. Суд приговорил к депортации первого болельщика Евро-2020

Из Петербурга вышлют первого из задержавшихся в РФ фанатов Евро-2020

Гражданин США, приехав в Петербург на Евро-2020, задержался в Северной столице. Он стал первым из иностранцев, вовремя не уехавших из России по окончании чемпионата и понесших за это наказание. На загостившихся МВД недавно объявила охоту.

«20.06.2021 правонарушитель въехал на территорию РФ через КПП «Шереметьево-3» по паспорту болельщика с целью «спортивные связи». По истечении срока пребывания на территории РФ, то есть после окончания срока действия паспорта болельщика — 12.07.2021, от выезда с территории РФ уклонился», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Петербурга.

На заседании иностранец сказал, что обращался в органы власти РФ, чтобы продлить срок пребывания, но куда обращался, вспомнить не смог, подтверждающих документов у него тоже не оказалось.

Октябрьский районный суд 20 июля признал американца виновным в нарушении режима пребывания на территории России и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей с административным выдворением за пределы РФ.

О масштабной операции по поиску задержавшихся после Евро-2020 иностранных болельщиках полиция Петербурга предупредила 16 июля.

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Комментарии (6)

Эд Хэммет
Надо что то делать. Город стал слишком привлекателен. Ну, ладно бы для ребят из Средней Азии, так даже американец уезжать не хочет. Так мы быстро догоним Москву по населению. Перед администрацией стоит задача показать что то ужасное в СПб. Задача не простая, но они справятся.
Савва Морозов
джон поллак
Skazochny
вы бы так аульных ловили ..
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