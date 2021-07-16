Загостившиеся. Полиция с понедельника встряхнёт Петербург в поисках тысяч иностранных болельщиков

Петербургское гостеприимство пришлось по вкусу иностранным гражданам, приехавшим на Евро-2020: чемпионат закончился, болельщики остались. Охота на злоупотребивших радушием начнётся на следующей неделе.



Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, в понедельник сотрудники полиции выйдут в город в поисках двух тысяч иностранцев. Приблизительно столько гостей растворились на территории страны после чемпионата Европы по футболу.

FanID получили порядка 18 тысяч иностранцев. Приехавших в Россию могло быть меньше, ещё меньше выехавших. Проститься с заграничными поклонниками футбола рассчитывали самое позднее в полночь 13 июля, после этого, как напоминали, им больше не рады.