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Загостившиеся. Полиция с понедельника встряхнёт Петербург в поисках тысяч иностранных болельщиков

В Петербурге пройдёт масштабная операция по поиску мигрантов

Петербургское гостеприимство пришлось по вкусу иностранным гражданам, приехавшим на Евро-2020: чемпионат закончился, болельщики остались. Охота на злоупотребивших радушием начнётся на следующей неделе.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, в понедельник сотрудники полиции выйдут в город в поисках двух тысяч иностранцев. Приблизительно столько гостей растворились на территории страны после чемпионата Европы по футболу.

FanID получили порядка 18 тысяч иностранцев. Приехавших в Россию могло быть меньше, ещё меньше выехавших. Проститься с заграничными поклонниками футбола рассчитывали самое позднее в полночь 13 июля, после этого, как напоминали, им больше не рады.

С точностью сказать, где именно осели приехавшие по паспортам болельщиков, нельзя, соответственно проверять Северную столицу будут основательно. Особого внимания стоит ждать хостелам, гостиницам и меблированным комнатам. Присматриваться, вероятно, будут и к прохожим, в том числе по-особому глядеть на оттенок кожи.

Наличие среди постояльцев иностранца, которому находиться в России позволял только FanID, может обернуться штрафом для отеля по статье 18.9 КоАП РФ. Сами вчерашние болельщики нарушают миграционное законодательство.

Чемпионат Европы по футболу проходил с 11 июня по 11 июля в 11 странах континента. Петербург принял семь матчей турнира: шесть на групповом этапе и один в четвертьфинале. Заключительная игра за выход в полуфинал прошла в городе 2 июля.

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Комментарии (6)

Cвифт
....кого они там встряхнут ?)))
.... на этом фоне показательна новость про киргиза угонщика ---- (с) въехал в Россию в 2009 году, но на миграционном учете не состоит и разрешение на работу в Петербурге и Ленобласти не имеет. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.
yar_5e4cc335310b6
Видимо это те "болельщики",которых нужно искать на белорусо-литовской границе, а не в Питере.
263836471
Деньги "за футбол" осели в частных карманах, а зачистка, как всегда - за счёт бюджета?
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