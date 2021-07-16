Загостившиеся. Полиция с понедельника встряхнёт Петербург в поисках тысяч иностранных болельщиков

Петербургское гостеприимство пришлось по вкусу иностранным гражданам, приехавшим на Евро-2020: чемпионат закончился, болельщики остались. Охота на злоупотребивших радушием начнётся на следующей неделе.
Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, в понедельник сотрудники полиции выйдут в город в поисках двух тысяч иностранцев. Приблизительно столько гостей растворились на территории страны после чемпионата Европы по футболу.
FanID получили порядка 18 тысяч иностранцев. Приехавших в Россию могло быть меньше, ещё меньше выехавших. Проститься с заграничными поклонниками футбола рассчитывали самое позднее в полночь 13 июля, после этого, как напоминали, им больше не рады.
С точностью сказать, где именно осели приехавшие по паспортам болельщиков, нельзя, соответственно проверять Северную столицу будут основательно. Особого внимания стоит ждать хостелам, гостиницам и меблированным комнатам. Присматриваться, вероятно, будут и к прохожим, в том числе по-особому глядеть на оттенок кожи.
Наличие среди постояльцев иностранца, которому находиться в России позволял только FanID, может обернуться штрафом для отеля по статье 18.9 КоАП РФ. Сами вчерашние болельщики нарушают миграционное законодательство.