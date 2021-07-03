МВД напомнило иностранным болельщикам, что с 12 июля им в России уже не рады

Иностранные граждане, приехавшие в Россию на чемпионат Европы по футболу, должны покинуть страну до 12 июля, если у них нет оснований для дальнейшего пребывания. Об этом сообщили 3 июля на официальном сайте МВД России.



«Следует обратить внимание, что на иностранных граждан, въехавших в Российскую Федерацию по паспорту болельщика (FAN ID) в качестве зрителей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, не распространяются положения Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года № 364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в части продления сроков временного пребывания иностранных граждан», — добавили в ведомстве.

