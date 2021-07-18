Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Первый месяц лета 2021-го вошел в пятерку самых жарких июней для суши Земли за всю историю наблюдений ученых с начала 1880-го. Температура воздуха в это время была на 0,88 градуса Цельсия выше среднего значения XX века.

Учащение тепловых рекордов по одной из теорий связывают с парниковым эффектом, который возникает из-за сжигания добываемых нефти, газа и угля, он же является одной из причин дестабилизации природных систем.

«Из-за сжигания ископаемого топлива образуются парниковые газы, которые выбрасываются в атмосферу — это, например, углекислый газ и метан. Поскольку этот процесс происходит очень быстро, в атмосфере остается больше тепла, чем должно уходить обратно в космос, чтобы был баланс, и планета нагревается. В итоге климатическая система становится нестабильной, что влияет и на погоду. Так, у нас осадки приходят реже, но становятся сильнее, или это проявляется в виде аномальной жары», — объяснила популярную версию координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace в России Полина Каркина.



Ученые предупреждают, что климатические изменения могут привести к учащению лесных пожаров, а из-за дыма вероятно ухудшение качества воздуха. Между тем наиболее опасные последствия связаны с увеличением интенсивности осадков, в некоторых регионах повышается вероятность речных ливневых наводнений, оползней, а также селевых потоков.

«Опасность в том, что осадки будут распределяться неравномерно. В связи с тем, что из-за потепления планеты увеличиваются испарения с поверхности океана, где-то облака становятся больше, там будут более обильные осадки, а где-то, наоборот, более скудные», — объясняют в «Гринписе».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Однако есть и другая точка зрения. «В целом, это скорее случайность. В этом году так встали блокирующие антициклоны. Прошлые пару лет они вставали так, что волны жары были установлены в Европе, а в этом году на европейской территории России», — рассказывает научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

«Во власти блокирующего антициклона находятся Северо-Запад и центр России. Он малоподвижный, стоит на месте, как стенка. Это продолжается уже полтора месяца. Нельзя сказать, что так не было раньше, просто блокирующие антициклоны не были такими длительными. Они устанавливались на неделю-две», — добавил синоптик Юрий Куткевич.



Особенность блокирующих антициклонов заключается в том, что они способны не пропускать другие воздушные массы на занятую собой территорию. Из-за этого в регионы не поступают циклоны, которые могли бы принести с собой влагу и способствовать понижению температуры. Средний срок жизни антициклонов, по некоторым данным, составляет от трех до пяти суток. Именно поэтому создается впечатление, что нынешний гость засиделся.

«Ученые уже давно предупреждают, что из-за глобального потепления блокирующие антициклоны будут возникать чаще. Раньше были очень жаркий экватор и холодный Северный полюс, сейчас Арктика теплеет быстрее экватора, из-за этого разница температур между ними уменьшается, а именно она определяет силу западного переноса — движения ветров с запада на восток. Чем меньше разница, тем слабее перенос. В результате усиливаются блокирующие антициклоны», — отметил Чернокульский.

Западный перенос можно сравнить с рекой. Есть горная, вода в которой движется ровно под воздействием силы тяжести, а есть петляющая равнинная. В случае, если перепад температур между экватором и полюсом сильный, западный перенос — это горная река. Когда он ослабевает, поток начинает петлять, превращаясь в равнинную реку, из-за таких движений возникает волна. Как следствие, зимой могут случаться аномальные морозы, а летом, как это происходит сейчас, аномальная жара.



«Нельзя констатировать, что следующее лето будет таким же жарким или еще жарче. Пока что существует проблема с прогнозированием на конкретный год. Предел предсказуемости погоды — это две недели», — сказал Чернокульский.

Однако уже сейчас синоптики могут предположить, как изменится погода, если жаркое лето в Петербурге войдет у горожан в привычку.

«По климатическим характеристикам прошедшие летние месяцы в этом году приближают нас к климату южных стран. Логично предположить, что если у нас сохранится такая температурная тенденция, мы будем чаще видеть природные явления в виде смерчей и ураганов. Если следующий год вернется к норме и будет прохладным, ожидать их не следует», — подытожил Куткевич.

Ранее «Фонтанка» писала, что в третьей декаде июля в Петербурге наступит похолодание. В городе возникнут условия, подходящие для формирования опасных природных явлений, возможны ураганы и смерчи. Мини-торнадо уже наблюдались в этом году в Подмосковье и под Петербургом.

Стоит вспомнить, что в июле 2010-го после продолжительной жары в Ленобласть пришел холодный атмосферный фронт. «Фонтанка» вспоминала, как тогда город переживал аномально высокую температуру. Когда она спала, разрушительный ураган прошелся по областным Выборгскому и Приозерскому районам, а также задел Петербург. Стихия ломала деревья и рвала электросети, погибли по меньшей мере девять человек.



Юлия Копыльцова, для «Фонтанки.ру»