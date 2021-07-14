автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Вот так выглядит Исаакиевская площадь 13 июля 2021 года. Зеленый ковер теперь остался только в памяти. Сегодня газон с некогда пушистой травой напоминает пустынную местность, где уже долго не проходит засуха. Та же картина на Марсовом поле, где от газона осталась лишь выжженная трава. Цветы пока еще держатся, их, как и деревья, поливают согласно регламенту.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Петербуржцы не первый день жалуются в районных группах и на странице губернатора города Александра Беглова на выжженную растительность в городе. «Дождя давно не было, хочется и в августе видеть зеленую траву на газонах, а она по большей части либо уже превратилась в солому, либо в залысины на асфальте», — пишет Вера Бабаева.



Кроме полива, жители рассказывают о ситуации как под копирку. На и без того практически голый газон приходят рабочие с газонокосилками и оставляют после себя голую землю. «Запретить триммеры. Дворники не умеют ими правильно косить траву. И они не косят, они ведут триммер по земле, вспахивая ее. После такой косьбы трава отмирает, и остается голый грунт, который разлетается и становится той самой пылью», — просит Елена Данович на странице Беглова.

Однако если зеленые зоны общего пользования находятся в ведении комитета по благоустройству, то придомовые участки и внутриквартальные территории — это зона ответственности, как правило, районных отделов, муниципальных образований и управляющих компаний. При этом подобная ситуация с выжженной травой возникает практически повсеместно.

Петербуржцы видят причину в единых регламентах благоустройства. «Пожалуйста, отдайте приказ администрациям районов прекратить покос газонов. Трава не только охлаждает воздух, но и задерживает влагу в земле для деревьев. Уже поздно, конечно, в Красносельском все скошено до земли, но, может, еще есть участки. Также нужно поливать газоны и цветники, ведь люди стараются своими силами сажать и спасать траву и цветы, помогите им», — пишет на странице губернатора Александра Малахова.



В Коломне тем временем жители не стали дожидаться, пока жара убьет деревья и оставшуюся траву, и взяли ситуацию в свои руки. Они вооружились ведрами, шлангом, мотопомпой и пошли поливать не только газоны возле набережной, но и молодые деревья. Активные жители призывают подключиться соседей, так как разовой акцией, по их словам, не ограничиться. «Поскольку приходится ещё и работать, да ещё и закончить желательно в 22:00, чтоб не шуметь, я ищу подельников. Тех, кто со мной разделит это бремя. Кто может хотя бы час в день на это тратить. Хоть иногда. Или утром до 10 или вечером с 16 до 22. Удовольствие, не буду скрывать, доставляет. Но и возня. Помогайте», — обращается к жителям Коломны Александр Горынин.

Фото: предоставил Александр Горынин Фото: предоставил Александр Горынин Фото: Екатерина Кулигина Фото: предоставил Александр Горынин Фото: предоставил Александр Горынин Поделиться Поделиться







Вдохнуть новую жизнь в один из местных участков жители исторического района также брались в конце июня. «Мы вскопали и засеяли первый газон нашей добрососедской программы «Зелёная линия Коломны». Главная ее идея — вернуть для начала траву на улицы и не позволить пустыне захватить город», — сообщили организаторы. На очереди у активных петербуржцев еще несколько газонов.



В пресс-службе Центрального района «Фонтанке» объяснили, что газоны, скверы, парки поливают те, за кем они закреплены технически. Это могут быть комитет по благоустройству, подведомственные ему садово-парковые хозяйства, отдельные ТСЖ и управляющие компании, муниципалитеты и другие, в чье пользование вошли газоны. Администрация, муниципалы и УК в основном занимаются территориями возле домов, а благоустройством набережных и их обслуживанием — «Мостотрест» или комблаг. «Есть понятие естественного покрытия — это то, что не вошло в перечень ЗНОП. И по сути являются ничьими. Их не поливают», — добавили в пресс-службе.

В городском комитете по благоустройству «Фонтанке» подтвердили, что до этого, несмотря на аномальную жару, сотрудники продолжали действовать по традиционному регламенту, но к середине лета его пришлось изменить. «В связи с установившейся аномально жаркой погодой комитетом принято решение временно приостановить косьбу газонов с высотой травостоя ниже 20 см. В тех местах, где высота травы на газонах превышает 30 и более сантиметров, при косьбе рекомендовано оставлять травяной покров не ниже 8–10 сантиметров», — уточнили там.



А вот поливать газоны комитет не обязан. «Полив газонов в соответствии с требованиями регламента не предусмотрен, за исключением полива газонов при проведении их ремонта или размещения новых газонов. Такой статьи у СПХ никогда не было. Более того, большой напастью для нашего города всегда было переувлажнение», — добавили в комблаге.

При этом комблаг усилил полив улиц и рекомендовал использовать предприятиям вертикальный полив. Дорожные «фонтаны» решили запускать в городе из-за аномальной жары по проспектам для наибольшего освежения воздуха и охлаждения покрытий.

«Конечно, мы переживаем за наши зеленые насаждения, — сказали в комблаге. — И мы усилили полив тех объектов, которые особо нуждаются в этом. Но надо понимать, что это всё же аномальная погода. Травяной покров, конечно, страдает, но газон не утрачен безвозвратно. При приходе дождей газоны должны вернуться в свое нормальное состояние».

Полив из-за жары, кроме дорог, осуществляется только в тех местах, где нужно сохранить цветочное оформление, деревья или кусты. Согласно регламенту, полив молодых посадок деревьев и кустарников осуществляется 20 раз за сезон, полив цветников — 60 раз за сезон, полив вертикального озеленения — 80 раз за сезон. Периодичность зависит от погодных условий.



«С 18 июня в Петербурге установилась аномальная жаркая погода. Комитетом оперативно была налажена работа садово-парковых предприятий по организации полива цветников, вертикального цветочного оформления, молодых посадок деревьев и кустарников. Полив зеленых насаждений осуществляется только ранним утром, а также в вечерний и ночной период, что позволяет избежать ожогов растений и обеспечить свободное перемещение поливочного оборудования по улицам города», — добавили в комблаге.

В жаркую погоду, как уточнили там, полив плоскостных цветников и цветочных растений в вертикальных цветочных конструкциях проводится ежедневно. С начала июня на цветы и молодые посадки комблаг вылил более 35 тыс. куб. м воды, а вот высушенным газонам, по всей видимости, придется надеяться на долгожданный дождь.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

