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Из-за жары коммунальщики устроили на улицах Петербурга дорожные «фонтаны»

В Петербурге из-за жары усиливают полив улиц

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству
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В связи с установившейся в Петербурге аномальной жарой коммунальщики усиливают полив улиц. Об этом «Фонтанке» 9 июля сообщили в комитете по благоустройству.

«Комитет дал распоряжение дорожным предприятиям усилить интенсивность полива автомобильных дорог. Для достижения лучшего эффекта рекомендовано использовать так называемый вертикальный полив, когда выходные отверстия навесного оборудования располагаются так, чтобы струи были направлены вверх», — уточнили там.

Дорожные «фонтаны» можно встретить на широких проспектах, где спецтранспорт использует технологию для большей площади обработки улицы.

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Орошение магистралей проводилось и до этого. «Фонтанка» показывала, как коммунальщики выходили с водой не только на улицы, но и устраивали импровизированный дождь в парках и садах. В комблаге уточнили, что увеличить объем подобных работ было решено для большего охлаждения дорожных покрытий и освежения воздуха в городе.

Поливать дороги в Петербурге начинают при температуре воздуха от +25 градусов с интервалом не более 6 часов. «Эта мера помогает снизить температуру асфальтового покрытия дорог, что предотвращает его размягчение и повреждение колесами автотранспорта. При этом дополнительно достигается и экологический эффект — снижение запыленности воздуха, создавая более комфортные условия городской атмосферы», — добавили там.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству

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Комментарии (3)

Pupin
Эффектная колонна. А камазы старой модели, ещё 2004 модельного года. Последние модели редко можно встретить на дороге.
260843741
Хорошо, конечно. Но газоны бы поливали дополнительно, чтобы травка росла. Да и дождик хороший не помешает: листву и фасады помыть. Пыль же не только на дорогах скапливается.
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