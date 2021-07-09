В связи с установившейся в Петербурге аномальной жарой коммунальщики усиливают полив улиц. Об этом «Фонтанке» 9 июля сообщили в комитете по благоустройству.



«Комитет дал распоряжение дорожным предприятиям усилить интенсивность полива автомобильных дорог. Для достижения лучшего эффекта рекомендовано использовать так называемый вертикальный полив, когда выходные отверстия навесного оборудования располагаются так, чтобы струи были направлены вверх», — уточнили там.



Дорожные «фонтаны» можно встретить на широких проспектах, где спецтранспорт использует технологию для большей площади обработки улицы.