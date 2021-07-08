Журналист на протяжении 8 июля наблюдал за тем, как специалисты орошают Петербург. Как видно на снимках, попасть под импровизированный дождь были не прочь не только обитатели многочисленных садов и скверов — голуби, но и пытающиеся спрятаться от жары в тени деревьев жители города.

Свою порцию влаги, как ранее писала «Фонтанка», получили даже светофоры. В Смольном объяснили, что поливали не уличную технику, это была аэрация воздуха. Подобное также практикуют в Москве.



В Петербурге второй летний месяц продолжает держаться аномальная жара, сохраняется «оранжевый» уровень погодной опасности. Однако, по данным синоптиков, в конце душной недели в город придет долгожданная прохлада. В прогнозе — гроза и сильный ветер.