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Влажные хроники. Посмотрите, как в аномальную жару орошают Петербург

Когда июльское солнце раскалило асфальт на дорогах, брусчатку на тротуарах и гранит на набережных, а от его испепеляющих лучей непрерывно страдают не только петербуржцы, но и местная флора и фауна, на городских улицах появляются люди со шлангами и поливальные машины. Влажные хроники перегретой Северной столицы — в объективе фотографа «Фонтанки».

Журналист на протяжении 8 июля наблюдал за тем, как специалисты орошают Петербург. Как видно на снимках, попасть под импровизированный дождь были не прочь не только обитатели многочисленных садов и скверов — голуби, но и пытающиеся спрятаться от жары в тени деревьев жители города.

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Свою порцию влаги, как ранее писала «Фонтанка», получили даже светофоры. В Смольном объяснили, что поливали не уличную технику, это была аэрация воздуха. Подобное также практикуют в Москве.

В Петербурге второй летний месяц продолжает держаться аномальная жара, сохраняется «оранжевый» уровень погодной опасности. Однако, по данным синоптиков, в конце душной недели в город придет долгожданная прохлада. В прогнозе — гроза и сильный ветер.

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Комментарии (2)

zz189957
Аэрацией называется процесс, при котором воздух тесно контактирует с водой (жидкостью). Аэрация осуществляется распылением воды (жидкости) в воздухе или пропусканием пузырьков воздуха через воду, то есть путём непосредственного контакта воды и воздуха/кислорода. Аэрация может использоваться при насыщении воды кислородом для окисления таких веществ как железо, а также способствовать удалению из воды растворённых газов, таких как двуокись углерода или сероводород. Аэрация является основой процесса очистки стоков в биологических очистных сооружениях (аэротенках, аэрофильтрах, биофильтрах).[1]
Alex000
Аэрация воздуха - это как?
"Аэрация - проветривание, насыщение воздухом, кислородом"
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