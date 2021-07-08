Горожане заприметили на улицах Петербурга поливальные машины, которые орошали не дорожное покрытие, а светофор. Видео 8 июля опубликовали в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Привычная картина — когда струя поливальных машин направлена вниз, на дорожное покрытие. В настоящее время в городе можно увидеть, как техника поливает «воздух».



В комитете по благоустройству «Фонтанке» рассказали, что таким образом осуществляется аэрация воздуха. «У нас это уже проводится. Спецтехника с поливальным оборудованием идёт форсунками вверх. То есть направляет струи воды вверх», — пояснили в ведомстве.

