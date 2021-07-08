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Петербуржцы удивились поливу светофора. В Смольном объяснили, зачем это

Горожане заприметили на улицах Петербурга поливальные машины, которые орошали не дорожное покрытие, а светофор. Видео 8 июля опубликовали в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Привычная картина — когда струя поливальных машин направлена вниз, на дорожное покрытие. В настоящее время в городе можно увидеть, как техника поливает «воздух».

В комитете по благоустройству «Фонтанке» рассказали, что таким образом осуществляется аэрация воздуха. «У нас это уже проводится. Спецтехника с поливальным оборудованием идёт форсунками вверх. То есть направляет струи воды вверх», — пояснили в ведомстве.

Аналогичные меры принимают и столичные власти. Как писал «Интерфакс», это делается для того, чтобы охлаждать воздух, который нагревается от дорожного покрытия, и таким образом охлаждать и асфальт.

В столице, как и в Петербурге, — аномальная жара, «оранжевый уровень» погодной опасности. В четверг в городе ожидается +31, а на следующей неделе — до 35 градусов тепла. В Петербурге сейчас 31,5 градуса выше ноля. Правда, МЧС ожидает, что с 9 июля в город придут грозы и ветер.

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Комментарии (5)

266086440
Аэрация воздуха & гидратация воды !
260843741
Газонам бы такую "аэрацию" устроили. А то после покоса травы там сухие пеньки и пыль между ними. Еще немного и песчаные бури начнутся.
AP-SPb
Здрав ли тот, кто придумал эту чушь? Что способны охладить полторы поливалки?
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