Горожане заприметили на улицах Петербурга поливальные машины, которые орошали не дорожное покрытие, а светофор. Видео 8 июля опубликовали в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Привычная картина — когда струя поливальных машин направлена вниз, на дорожное покрытие. В настоящее время в городе можно увидеть, как техника поливает «воздух».
В комитете по благоустройству «Фонтанке» рассказали, что таким образом осуществляется аэрация воздуха. «У нас это уже проводится. Спецтехника с поливальным оборудованием идёт форсунками вверх. То есть направляет струи воды вверх», — пояснили в ведомстве.
Аналогичные меры принимают и столичные власти. Как писал «Интерфакс», это делается для того, чтобы охлаждать воздух, который нагревается от дорожного покрытия, и таким образом охлаждать и асфальт.
В столице, как и в Петербурге, — аномальная жара, «оранжевый уровень» погодной опасности. В четверг в городе ожидается +31, а на следующей неделе — до 35 градусов тепла. В Петербурге сейчас 31,5 градуса выше ноля. Правда, МЧС ожидает, что с 9 июля в город придут грозы и ветер.