Спиральная аномалия. Как Петербург спасался от жары 11 лет назад

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Последний раз об аномальной жаре в Петербурге говорили в 2010 году. Сейчас немного жарче, но никаких особо новых проблем с тех пор не появилось: пекло в офисах, ад в трамваях, толпы в электричках и дети в фонтанах. Редкий для наших широт природный катаклизм опустился на Петербург тогда чуть позже — в середине июля. Пик пришелся на 29 июля, когда столбик термометра поднялся до 35,3 градуса. Одиннадцать лет назад при жаре в 30 градусов в городе даже кое-где вставали трамваи. «Из-за аномально высокой температуры произошло расширение битумной мастики, которой заливают шов между рельсом и дорожной одеждой. После этого мастика попала на рельсы, где образовала, во-первых, великолепную изоляцию (для трамвая «вторым проводом» являются именно рельсы), а также стала служить прекрасной смазкой. В результате вагоны начали буксовать на одном месте, не имея возможности уехать», — рассказывали тогда «Фонтанке» в «Горэлектротрансе».



Сейчас о таких проблемах не слышно, но там, где в трамваях отключаются кондиционеры, находиться живому человеку становится невыносимо. Вагоновожатые ругаются, но поделать ничего не могут.

Как и сейчас, летом 2010 года одной из главных проблем для пытающихся выбраться из города петербуржцев стала нехватка электричек. Давка была знатная. В Октябрьской железной дороге обещали добавить поездов, но это особо не помогало.

Вообще техногенных катаклизмов жара 2010 года явила Петербургу куда больше, чем наблюдается сейчас. Она прерывала телевизионное вещание, обрушивала набережную канала Грибоедова, выводила из строя электроподстанции, перегревала банкоматы и стала одной из подозреваемых в обрыве троса на аттракционе «Ракета» в «Диво-острове». Сегодня аттракционы там также не работают, но совсем по другой причине — из-за коронавируса.

Шоком для города тогда стало закрытие военкомата «в связи с аномальной температурой воздуха». Правда только одного — Василеостровского. Даже ГУВД Петербурга (тогда оно так называлось) переходило на укороченный график. Если уж там не выдерживали жары, можно представить, что творилось с гражданскими. Где-то в офисах из-за этого сокращались рабочие часы, а кто-то пропускал даже собственный суд.



Но самым символичным следствием жары 2010 года стал окончательный приговор одному из самых заметных «подарков» городу к 300-летию — стеклянной башне Мира на Сенной площади. Именно в разгар июльской жары она пошла сеткой трещин, и стало понятно, что ее дни сочтены. До этого она оказывалась в центре чуть ли не дипломатических скандалов и вызывала острое разлитие желчи у некоторых городских архитекторов и градозащитников. Какова истинная причина этих трещин и последующего демонтажа — жара, вибрации от метро или что-то еще, — теперь уже навсегда останется загадкой.

Как и сегодня, в жару 2010 года внимание спортивных болельщиков было приковано к футболу — разыгрывался чемпионат мира. В напряженнейшем финале испанцы обыграли голландцев, лишь в дополнительное время забив победный гол. Петербург тогда был далек от этого праздника спорта — у нас «Газпром Арены» еще даже в проекте не было, а на повестке дня стояла реконструкция «Петровского». Жара все равно коснулась «Зенита», который тогда тренировал Лучано Спаллетти. Ему приходилось вносить коррективы в расписание тренировок, но поблажек в турнирных играх он не давал.



Как и сейчас, в городе разгорается дискуссия о том, можно ли купаться в такую жару в фонтанах. Позиция Водоканала никогда не менялась — нельзя. А вот мнения горожан сильно разнятся. Пуританские воззрения некоторых петербуржцев восстают даже против вида детей, которые в силу возраста плескаются в городских фонтанах в полуобнаженном виде.

В 2010 году аномальная жара в Петербурге закончилась не менее аномальными ураганами. Все было очень серьезно — с человеческими жертвами.

История повторяется не только в Петербурге. Это может показаться шуткой, но ровно 11 лет назад точно так же, как сегодня, закрывались пляжи в Ялте. И ровно те же — у отеля «Ореанда» и «Приморский». Причина была в другом. Та речка Водопадная, что сейчас снесла полгорода и смела вчистую гальку на пляже, тогда вполне спокойно несла в море какую-то грязь и нефтепродукты. В любом случае итог одинаков — купаться в Ялте формально было запрещено и тогда, и сейчас.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

