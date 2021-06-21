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Когда уже гроза? Как Петербург переживает рекордную жару онлайн

Синоптики угрожают Петербургу новым температурным рекордом. В понедельник, 21 июня, столбики термометров могут подняться до +35 градусов. Не помешают даже кратковременные дожди. Как выжить в такую жару, смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Петербуржцы прячутся от жары в тени Летнего сада

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Петербурженка Ирина пожаловалась, что активные собачники мешают людям отдыхать в воде. Купаться рядом с животными готовы не все.

«Решили рано утром позагорать в Красносельском, пока к родителям ездили, зашли на «пляж». Я, конечно, всё понимаю, но за час собачники поразили аж 3 раза. Первая тётка пенсионного возраста зашла с бульдожкой в воду, поставила её на камни и начала намазывать каким-то шампунем, вычесывать и смывать. Вторая с ретривером наорала на мам с детьми, чтобы убрали детей, пока они тут плавают, вот именно в месте, где много детей, а не дальше в камнях. Ну и напоследок парень субтильного вида лет 6 привёл стафа без намордника тоже прямо в гущу детской тусовки. Наверное, я давно в людных местах не была и это стало «нормой»? Да, фиг в воду зайдешь».

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Все охлаждаются как могут.

Автор: Сергей Мысовский

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Тем временем зной добрался и до Москвы. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за очень высокой температуры. Ожидается, что там будет установлен абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года на отметке в 34,7 градуса.

«Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в сообщении.

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Знойные улицы Петербурга прямо сейчас:

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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В Ленобласти штормовое предупреждение.

«21 июня, начиная с 12:00–15:00 часов, местами ожидаются грозы. При грозе кратковременное усиление ветра до 15 м/с», - сообщают синоптики.

Очень ждем в Петербурге!

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Отдельная квартира с кондиционером или вентилятором сейчас повод для знакомства в Петербурге.

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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«Если бы мне нужна была жара летом, я бы и переехала в какой-нибудь Краснодарский край», - пишут противники жары в Петербурге.

«Ад адский... Не перестаю радоваться, что на удаленке. Выползла в ближайший магазин - еле заползла обратно. Нельзя с нами так сурово, таем мы. Отпустить сотрудников на два часа раньше? Это часиков в 15, получается? Да ни за что бы на улицу не выпихнулась в самое пекло. Лучше взять полторы нормы, приходить, пока дышать можно, и уходить, когда уже можно», - отмечают другие.

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Среди наших читателей есть и те, кому жара определенно нравится. Да, такие люди существуют.

«Ну какое адское пекло? Просто жаркая погодка. Вы не знаете, что такое адская жара», - пишут одни.

«Что вам все некомфортно? Зима, мало снега — плохо, много плохо, нет снега — опять плохо, осень, дожди — плохо, нет дождей — опять плохо. Лето жарко — плохо, холодно и дожди — плохо...» — вторят им другие.

«8 месяцев в году отстойная погода с дождями, снегом и т. д. Наконец-то хорошая погода», — отмечают третьи.

А вам нравится такая погода? Пишите в комментариях.

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Петербургские детсадовцы гуляют, несмотря на жару. Все в панамках.

Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться

«Только так, и ни шагу из-под обдува», - пишет читатель Евгений.

Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Петербуржцы спасаются от жары дома вентиляторами и распылителями.

«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Расскажите о том, как вы переживаете жару. Ваши личные методы выживания и комфортного существования. Пишите и присылайте фото и видео на mail@fontanka.ru.

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Но не все петербуржцы могут выбраться сейчас на природу. Читатель Сергей, например, прислал грустную фотографию с работы.

«Помираем на драной работе, чтобы хоть как-то ребёнка содержать», — написал он.

Фото: Читатель Сергей
Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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«Как вы справляетесь с жарой?» — спросила «Фонтанка». «Только так», —- ответили петербуржцы.

Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Главный синоптик Александр Колесов сообщил, что третий подряд температурный рекорд есть! На часах всего 10 утра, а в Петербурге уже перекрыт максимум сегодняшнего дня.

Максимум 30,4°С был в 2006 году. Сейчас 30,7°С.

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Не менее жаркое обсуждение идет в нашем Инстаграме. Петербуржцы спорят о том, уместно ли детям без одежды купаться в городских фонтанах. Мнения, мягко говоря, разделились.

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Роспотребнадзор напомнил, что из-за жары работодателям рекомендовано сокращать рабочий день.

Если температура в офисе приблизилась к отметке +28,5°С, то продолжительность рабочего дня рекомендуется сократить на один час.

Если столбик термометра достиг +29 градусов, то работодателям предлагается отпустить сотрудников на два часа раньше, а при температуре +30,5°С — на четыре часа.

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Выходные 19 и 20 июня в Петербурге стали самыми тёплыми с начала лета и вообще за многие годы.

Температурные рекорды обновлялись два дня подряд, оба раза столбик термометра преодолевал 30-градусную отметку. Такую погоду переносить непросто, но многие получили удовольствие. «Фонтанка» подвела итоги жары.

В итоге все это вылилось в обмороки в транспорте, утопленников и горы мусора в местах отдыха. Как Петербург пережил аномальные выходные, читайте в нашем материале.

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Наш гидрометцентр также предупреждает об аномально жаркой погоде.

Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус не прогнозирует Петербургу 21 июня ничего хорошего.

«Днем термометры покажут +32…+34С, по области ожидается +30…+35°С. Ветер южный, 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, — написал он в Facebook. — Добавлю, что суточный рекорд максимальной температуры для сегодняшнего дня составляет +30,4°С, установлен он в 2006 году и сегодня будет обновлён. Это будет уже третий подряд жаркий рекорд».

При этом по мере прогрева атмосфера становится неустойчивой, и во второй половине дня местами могут образоваться очаги мощных облаков, которые станут причиной кратковременных дождей и гроз. Но, несмотря на это, будет жарко, констатировал специалист.

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться

Сейчас только 9:30 утра, а за окном уже уверенные +30 °С. Начинаем нашу трансляцию.

Фото: Читательница Елена
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читательница Ирина
Фото: Читатель Евгений
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.
«Вот так плюс вентилятором дома», — пишет читательница.Фото: Читательница Елена
Фото: Читатель Сергей
Фото: Читатель Евгений
Фото: Читательница Марьям
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.
Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками.Фото: Елена Ваганова
Фото: Скриншот www.meteo.nw.ru

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Комментарии (33)

***_555
Ноют и ноют.
На улице - в тень или к вроде. В магазинах и в машине - кондей. В современном транспорте местами тоже.
Для дома - мобильные кондиционеры стоят недорого, ничего ломать не надо.
mynine
На улице хорошо, ветерок, пекла никакого нет. Пока меньше 36 все нормально. А вот беда что за день каменный город, асфальт, плитка раскаляются и даже ночью температура мало падает. Отсутствие зелени, деревьев, с которыми активно боролись и борются городские власти сейчас сказывается как никогда.
261608341
Для полного щястя не хватает дыма торфяников.
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