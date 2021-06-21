Когда уже гроза? Как Петербург переживает рекордную жару онлайн

Петербурженка Ирина пожаловалась, что активные собачники мешают людям отдыхать в воде. Купаться рядом с животными готовы не все.

«Решили рано утром позагорать в Красносельском, пока к родителям ездили, зашли на «пляж». Я, конечно, всё понимаю, но за час собачники поразили аж 3 раза. Первая тётка пенсионного возраста зашла с бульдожкой в воду, поставила её на камни и начала намазывать каким-то шампунем, вычесывать и смывать. Вторая с ретривером наорала на мам с детьми, чтобы убрали детей, пока они тут плавают, вот именно в месте, где много детей, а не дальше в камнях. Ну и напоследок парень субтильного вида лет 6 привёл стафа без намордника тоже прямо в гущу детской тусовки. Наверное, я давно в людных местах не была и это стало «нормой»? Да, фиг в воду зайдешь».

