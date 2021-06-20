Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Поделиться Поделиться







Температурные рекорды обновлялись два дня подряд, оба раза столбик термометра преодолевал 30-градусную отметку. Такую погоду переносить не просто, но многие получили удовольствие. «Фонтанка» подвела итоги жары.

Как было на пляжах и у водоёмов

Ответ очевиден — очень людно, несмотря на то, что МЧС призывает в дневные часы оставаться в помещениях. Парк 300-летия Петербурга удачно закосил под черноморское побережье. Напротив него, на намыве Васильевского острова, было почти так же.



Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Поделиться Поделиться







Вот так было в Пушкине.

Более свободные пляжи можно было отыскать на берегах Финского залива и Ладожского озера, например в Ушково.



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







О количестве отдыхающих можно судить по мусору. «У входа на пляж на насыпи у Смоленки) выросла гора мусора метра 2 высотой. Когда мы поинтересовались у одного из выбрасывающего, почему не донести до мусорного бака метров 20, то в ответ прозвучало: «Пусть коммунальные службы убирают, мы за это платим», — делится читатель «Фонтанки» Павел. Вот так выглядит берег озера в Красном Селе.



Вот так выглядели Суздальские озёра. «На машинах подъезжают вплотную к Среднему Суздальскому озеру, что запрещено, поскольку это природоохранная зона. Всё в мусоре, все нетрезвые, справляют нужду как хотят. Полиция бездействует — звонили им часа два назад, заявку приняли, сказали, что это 44 заявка за день по данным вопросам», — жаловалась читательница «Фонтанки» Анна.



Фото: Читательница «Фонтанки» Анна Фото: Читательница «Фонтанки» Анна Фото: Читательница «Фонтанки» Анна Фото: Читательница «Фонтанки» Анна Поделиться Поделиться







Кто-то купался прямо в черте Петербурга: в фонтанах — голые малыши, а в реках и каналах — взрослые, которых мало что смущало.

Несчастных случаев много. Мужчину из Невы спасли, а четыре человека утонули, в том числе 15-летняя девочка. Другой вариант на территории города — цивильный. Аквапарк. Туда выстроились аномальные (как и многое в эти дни) очереди, поскольку 21 июня начинают действовать новые «коронавирусные» ограничения: аквапарки и аттракционы закроются. В лесах грибы и вероятность пожара

Многие отправились на дачи и в леса. Там уже пошли грибы.



Меж тем ГУ МЧС по Ленинградской области просит не ходить в лес: вероятность пожара в такую погоду очень велика. В некоторых районах действует четвёртый класс пожароопасности из пяти возможных.

Пожар может случиться даже из-за выкинутой бутылки — она работает как линза, как это происходит, смотрите в видео на «Фонтанке». А уж окурок может и вовсе поджечь человека — так случилось с пенсионером в Ульянке.

Пробки на дорогах

Аномальной 19 июня была не только погода, но и загруженность дорог в Петербурге. На выезд из города стояли весь день, пробки поставили рекорд — 6 баллов, что вдвое больше обычного для субботы. Потом стояли вечером. Потом немного в воскресенье днём, а много — вечером. Счастливые обладатели кондиционера в машине молились на него, пока в соседних, менее технологичных автомобилях люди, как писали в соцсетях, падали в обмороки.



В 22:45 «Яндекс.Карта» продолжает показывать пробки: больше с севера, чем с юга; плотно и на Мурманском шоссе. Самые крупные вечерние заторы:

Новоприозерское шоссе от Токсовского шоссе до КАД, 10,3 км.



Зеленогорское шоссе от станции Комарово до АЗС, 5,5 км;



Приморское шоссе от Лермонтовского проспекта до Кленовой улицы, 4,5 км.



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Толпы в электричках

Видео из субботней электрички из Солнечного прогремело в соцсетях: пассажиры с перрона утрамбовывались в лучших традициях докоронавирусной эпохи. ОЖД сообщила об увеличении числа пригородных поездов. И действительно. Корреспондент «Фонтанки», отправившись в воскресенье ближе к вечеру на залив, заметила это: они стали ходить чуть ли не каждые 15 минут. В сторону Зеленогорска электричка была почти пустая.



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







А обратно постепенно набивалась, но вполне культурно.



Посадка в Зеленогорске Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» В Солнечном народу стало больше Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Прибытие. Направо выходят по билетам, прямо — без них прыгают Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Отдельным петербуржцам не повезло с маршрутками. Читательница «Фонтанки» Ирина пожаловалась, что в автобусах маршрутов 104 и 148 на севере города до сих пор работает отопление. «Сегодня снова пришлось ехать из «Меги» на Парнас. Батареи греют! Специально на остановке пригласила водителя, он сделал удивленные глаза. Звонила в «Третий парк», предложили принять от меня «срочную жалобу». На мой вопрос, с какой скоростью отвечают на «срочные жалобы», был ответ «в течение 30 дней». За что нас так ненавидят?» — возмущается Ирина.



Что носили Одежды носили по минимуму. Хотя под открытым небом стоит надевать головные уборы.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Юбки в такую погоду предпочитают не только женщины. В одном из дворов заметили мужчину в килте.

Кому в такую жару жить хорошо

Лучше всего чувствую себя, похоже, растения. В оранжерее СПбГУ впервые за много лет зацвела Царица ночи. На заливе пустились в рост водоросли — их стоит опасаться, они выделяют токсины.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ботанический сад временно закрыл свои оранжереи. Температура там стремится к 50 градусам, и посетителям туда ходить не стоит. Растения же переживут жару прекрасно: они родом из тропиков и субтропиков.

Что будет дальше

Дальше больше. В начале новой рабочей недели температура может подняться до 36 градусов, возможны грозы. Мы собрали для вас советы медиков, почитайте, пожалуйста. Они помогут вам пережить жару, которую синоптики характеризуют как опасное ухудшение погодных условий.

А ещё в понедельник солнце будет жарить дольше всего: 21 июня — самый длинный день в северном полушарии. В Петербурге его длина составит примерно 18 часов, 49 минут и 48 секунд. Начиная со вторника дни начнут сокращаться, а ночи станут темнее.

