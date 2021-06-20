Над Петербургом наконец-то прогремит гроза, но перед ней жителей города ждёт нелёгкое испытание

Экстренное ведомство со ссылкой на информацию от Северо-Западного УГМС 20 июня сообщает, что новая неделя в Северной столице начнётся с аномальной жары.



«21 июня в Санкт-Петербурге ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7–10 градусов, температура воздуха днем +32...+34 градуса», — говорится в сообщении.

Зато во второй половине дня местами пройдёт небольшой дождь с молниями и раскатами грома. При грозе порывы ветра будут достигать 14 м/с.