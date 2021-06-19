В одном из новостроечных районов Петербурга чуть не случился пожар из-за мусора. Пересохшая земля начала тлеть на парковке рядом со стоящим автомобилем.



«Брошенная бутылка может сработать как линза и стать причиной пожара. Не мусорите», — пишет Ойбек 19 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Он потушил очаг пожара водой, а бутылку, по его словам, забрал и выкинул в мусор.

