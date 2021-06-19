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Петербуржец показал, как выброшенная бутылка поджигает сухой газон

В одном из новостроечных районов Петербурга чуть не случился пожар из-за мусора. Пересохшая земля начала тлеть на парковке рядом со стоящим автомобилем.

«Брошенная бутылка может сработать как линза и стать причиной пожара. Не мусорите», — пишет Ойбек 19 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Он потушил очаг пожара водой, а бутылку, по его словам, забрал и выкинул в мусор.

До автомобиля огонь, к счастью, добраться не успел, иначе могло бы случиться, как в Екатеринбурге, где на днях парочка поджигала тополиный пух, а от него загорелись припаркованные машины.

В Петербурге в 16 часов, по данным СУ УГМС, 29,9 градуса, а по данным «Яндекса», преимущественно 28–30: холоднее в Курортном районе —26, теплее в Красногвардейском районе, в Колпинском районе — 31 градус. Это на 10 градусов выше климатической нормы. При такой температура дорожники Ленобласти смогли поджарить яичницу на асфальте. В Ленинградской области объявлен 3-й и 4-й класс пожароопасности.

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