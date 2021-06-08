Парень и девушка решили поджечь тополиный пух в Екатеринбурге, и в результате спалили припаркованный автомобиль и едва не устроили пожар в доме. Пироманы-любители, их действия и последствия попали на записи с камер.
Как сообщает портал E1.RU, инцидент произошел 6 июня около шести часов вечера по местному времени во дворе дома 2 по улице Некрасова. Молодая пара зашла во двор, и девушка подожгла тополиный пух, ковром лежащий вокруг припаркованных автомобилей. Понаблюдав, как огонь за секунды уничтожает всю кучу пуха и «уползает» в кусты и между машин, молодые люди ушли.
В результате устроенного парочкой пожара загорелись припаркованный автомобиль и дом на улице Некрасова, 6. Здание успели потушить прибывшие на место пожарные, а машина сгорела. Стоявшие рядом с ней автомобили владельцы успели отогнать.
«Мы нашли по камерам этих поджигателей. Пытаемся выйти на них. Сообщили в полицию о поджоге», — рассказала изданию читательница. Полицейские устанавливают личности попавшей на камеры парочки, ведется проверка.
Как отмечает издание, за 6 июня свердловские пожарные 250 раз выезжали на сообщения о возгораниях, связанных с поджогами тополиного пуха.