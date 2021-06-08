Парень и девушка решили поджечь тополиный пух в Екатеринбурге, и в результате спалили припаркованный автомобиль и едва не устроили пожар в доме. Пироманы-любители, их действия и последствия попали на записи с камер.



Как сообщает портал E1.RU, инцидент произошел 6 июня около шести часов вечера по местному времени во дворе дома 2 по улице Некрасова. Молодая пара зашла во двор, и девушка подожгла тополиный пух, ковром лежащий вокруг припаркованных автомобилей. Понаблюдав, как огонь за секунды уничтожает всю кучу пуха и «уползает» в кусты и между машин, молодые люди ушли.