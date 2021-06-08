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Парочка, развлекаясь, подожгла тополиный пух в Екатеринбурге: загорелись автомобиль и дом

Девушка и парень подожгли пух и спалили автомобиль в Екатеринбурге

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Парень и девушка решили поджечь тополиный пух в Екатеринбурге, и в результате спалили припаркованный автомобиль и едва не устроили пожар в доме. Пироманы-любители, их действия и последствия попали на записи с камер.

Как сообщает портал E1.RU, инцидент произошел 6 июня около шести часов вечера по местному времени во дворе дома 2 по улице Некрасова. Молодая пара зашла во двор, и девушка подожгла тополиный пух, ковром лежащий вокруг припаркованных автомобилей. Понаблюдав, как огонь за секунды уничтожает всю кучу пуха и «уползает» в кусты и между машин, молодые люди ушли.

В результате устроенного парочкой пожара загорелись припаркованный автомобиль и дом на улице Некрасова, 6. Здание успели потушить прибывшие на место пожарные, а машина сгорела. Стоявшие рядом с ней автомобили владельцы успели отогнать.

«Мы нашли по камерам этих поджигателей. Пытаемся выйти на них. Сообщили в полицию о поджоге», — рассказала изданию читательница. Полицейские устанавливают личности попавшей на камеры парочки, ведется проверка.

Как отмечает издание, за 6 июня свердловские пожарные 250 раз выезжали на сообщения о возгораниях, связанных с поджогами тополиного пуха.

Скриншот видео <a href="https://vk.com/video-19179521_456243477" class="_ io-leave-page" target="_blank">телекомпании «Четвертый канал»</a>
Скриншот видео телекомпании «Четвертый канал»

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Комментарии (3)

Ivan Ivanovich
«Тополиный пух, жара, июнь»
walker-СПб
Ума нет, считай калека.
hal9000
И один и вторая похоже торчки...)..это развлечения наркоманов..))
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