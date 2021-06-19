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ГУ МЧС по Ленобласти: Готовьтесь к 36 градусам

Самую тяжёлую жару обещают Петербургу и области во вторник

Предупреждение об опасном явлении разослало 19 июня ГУ МЧС по Ленинградской области.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20–21 июня на территории Ленинградской области ожидается повышение температуры воздуха до 33–34 градусов, 21–22 июня — кратковременные дожди и грозы, а во вторник, 22 июня, — до плюс 36 градусов.

«На территории Ленинградской области 3-й класс пожароопасности, в Приозерском, Кингисеппском, Сланцевском, Киришском, Подпорожском и Лодейнопольском районах — 4-й класс», — отмечается в сообщении.

По данным СЗ УГМС по Петербургу на 15:00, в городе 29,5 градусов тепла. По информации «Яндекса», холоднее всего в Курортном районе — там 25, а теплее всего в Красногвардейском — плюс 31. Температура в городе на 10 градусов выше климатической нормы.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Noisymouse
Нинааадааа....((( Хоть ножки тонкие, а жить-то хочется(((
fonbaronn
Для Ленинграда это ужас. Самая комфортная температура+23. Остальное для приезжих.
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