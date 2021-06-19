ГУ МЧС по Ленобласти: Готовьтесь к 36 градусам

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20–21 июня на территории Ленинградской области ожидается повышение температуры воздуха до 33–34 градусов, 21–22 июня — кратковременные дожди и грозы, а во вторник, 22 июня, — до плюс 36 градусов.



«На территории Ленинградской области 3-й класс пожароопасности, в Приозерском, Кингисеппском, Сланцевском, Киришском, Подпорожском и Лодейнопольском районах — 4-й класс», — отмечается в сообщении.



По данным СЗ УГМС по Петербургу на 15:00, в городе 29,5 градусов тепла. По информации «Яндекса», холоднее всего в Курортном районе — там 25, а теплее всего в Красногвардейском — плюс 31. Температура в городе на 10 градусов выше климатической нормы.

