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Пробки так и не рассасываются: теперь стоят те, кто возвращается в город

Крупные пробки образовались на магистралях, ведущих в Петербург

Петербуржцы томились в аномальных пробках в первой половине дня 19 июня и продолжают это делать до позднего вечера.

Загруженность городских дорог (после 6-балльного обеденного пика) вечером пришла в норму — 3 балла. В 22:20 «Яндекс» фиксирует обычные для данного времени суток 2 балла. Тем не менее две крупные пробки попали в поле зрения сервиса:

  • 21:33 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Новоприозерское шоссе (трасса «Сортавала») от АЗС до КАД. Длина пробки — 9 км.
  • 21:15 — Мурманское шоссе, от проспекта Большевиков до АЗС. В пробке длиной 5,7 км можно потерять 1 час 12 минут, что на 1 час 7 минут больше обычного.
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Кроме того, судя по карте, есть заторы на Выборгском и Приморском шоссе, а также на Дороге жизни. Читательница Инна из пробки на Дороге жизни рассказала, что она, как и сотни других петербуржцев, едет домой после отдыха на Ладожском озере. «Дорога в город стоит — народ возвращается с Ладоги. Нас ещё дальше ждёт пробка, потому что перекрыто Рябовское шоссе».

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Читательница «Фонтанки» Инна

Действительно, на Рябовском шоссе действуют ограничения из-за дорожных работ. Ремонтные на участке протяженностью 2,5 км — от Сосновского проспекта до КАД — и завершится в конце июля.

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