Загруженность городских дорог (после 6-балльного обеденного пика) вечером пришла в норму — 3 балла. В 22:20 «Яндекс» фиксирует обычные для данного времени суток 2 балла. Тем не менее две крупные пробки попали в поле зрения сервиса:
- 21:33 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Новоприозерское шоссе (трасса «Сортавала») от АЗС до КАД. Длина пробки — 9 км.
- 21:15 — Мурманское шоссе, от проспекта Большевиков до АЗС. В пробке длиной 5,7 км можно потерять 1 час 12 минут, что на 1 час 7 минут больше обычного.
Кроме того, судя по карте, есть заторы на Выборгском и Приморском шоссе, а также на Дороге жизни. Читательница Инна из пробки на Дороге жизни рассказала, что она, как и сотни других петербуржцев, едет домой после отдыха на Ладожском озере. «Дорога в город стоит — народ возвращается с Ладоги. Нас ещё дальше ждёт пробка, потому что перекрыто Рябовское шоссе».
Читательница «Фонтанки» Инна
Действительно, на Рябовском шоссе действуют ограничения из-за дорожных работ. Ремонтные на участке протяженностью 2,5 км — от Сосновского проспекта до КАД — и завершится в конце июля.