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Движение по Рябовскому шоссе ограничат из-за дорожного ремонта

На Рябовском шоссе начинается ремонт дорожного полотна

В пятницу, 11 июня, в Петербурге стартуют ремонтные работы на Рябовском шоссе. Ремонт пройдет на участке протяженностью 2,5 км — от Сосновского проспекта до КАД — и завершится в конце июля этого года.

Как сообщили 10 июня в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, генподрядчиком на выполнении этих работ станет АО «ВАД», их стоимость составит 95,4 млн руб. В рамках ремонта планируется заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, отремонтировать или заменить (при необходимости) бортовые камни, восстановить благоустройство после завершения работ.

На время проведения дорожного ремонта движение транспорта по Рябовскому шоссе будет ограничено.

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