Движение по Рябовскому шоссе ограничат из-за дорожного ремонта

В пятницу, 11 июня, в Петербурге стартуют ремонтные работы на Рябовском шоссе. Ремонт пройдет на участке протяженностью 2,5 км — от Сосновского проспекта до КАД — и завершится в конце июля этого года.



Как сообщили 10 июня в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, генподрядчиком на выполнении этих работ станет АО «ВАД», их стоимость составит 95,4 млн руб. В рамках ремонта планируется заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, отремонтировать или заменить (при необходимости) бортовые камни, восстановить благоустройство после завершения работ.

