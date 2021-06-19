«Шестёрки» по выходным почти никогда не бывает. В последние дни такая загруженность наблюдалась только в вечерние часы пик.
С 10 утра до 14:15 «Яндекс» зафиксировал полтора десятка нестандартных пробок, все — ближе к выезду из города. Вот только некоторые из них:
- 13:15 — Выборгское шоссе, 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного;
- 12:54 — проспект Энгельса и Большой Сампсониевский проспект, 10 баллов из центра;
- 12:33 — ЗСД от КАД до Сестрорецкого шоссе, в пробке длиной 13,1 км можно потерять 49 минут, что на 37 минут больше обычного;
- 12:33 — внешняя сторона КАД от Шафировского проспекта до проспекта Энгельса, в пробке длиной 13,7 км можно потерять 1 час 9 минут, что на 39 минут больше обычного;
- 12:06 — Выборгское шоссе от улицы Ломоносова до Заречной улицы, в пробке длиной 8 км можно потерять 57 минут, что на 31 минуту больше обычного.
К 14:15 общий балл вернулся к «пятёрке». Утром (до 10:00) максимум составил обычные 2 балла.