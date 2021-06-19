FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +31
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша уик-энда 18-20 июня
2
Печать

Небывалые пробки в Петербурге: на Выборгском шоссе и Энгельса 10 баллов, на КАД и ЗСД — по 13 км

В Петербурге зафиксировано 6 баллов, чего в выходные практически не бывает

Жара перегрела улицы Северной столицы. К 14 часам загруженность дорог достигла 6 баллов, что вдвое больше, чем обычно в это время по субботам.

«Шестёрки» по выходным почти никогда не бывает. В последние дни такая загруженность наблюдалась только в вечерние часы пик.

ПоделитьсяПоделиться

С 10 утра до 14:15 «Яндекс» зафиксировал полтора десятка нестандартных пробок, все — ближе к выезду из города. Вот только некоторые из них:

  • 13:15 — Выборгское шоссе, 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного;
  • 12:54 — проспект Энгельса и Большой Сампсониевский проспект, 10 баллов из центра;
  • 12:33 — ЗСД от КАД до Сестрорецкого шоссе, в пробке длиной 13,1 км можно потерять 49 минут, что на 37 минут больше обычного;
  • 12:33 — внешняя сторона КАД от Шафировского проспекта до проспекта Энгельса, в пробке длиной 13,7 км можно потерять 1 час 9 минут, что на 39 минут больше обычного;
  • 12:06 — Выборгское шоссе от улицы Ломоносова до Заречной улицы, в пробке длиной 8 км можно потерять 57 минут, что на 31 минуту больше обычного.

К 14:15 общий балл вернулся к «пятёрке». Утром (до 10:00) максимум составил обычные 2 балла.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265078381
Все у кого есть дачи уехали ещё в пятницу! Все у кого из нет едут жарить шашлык в лес ! И пусть суки стоят - лес будет чище!
Pilat
Так ничего удивительного и нет.
Все пробки, из-за светофоров на этом направлении, которые работают в обычном режиме при потоке в разы больше.
Ну еще и съезд с ЗСД, который просто физически не вмешает такой поток.
Уверен, что там и близко нет ни одного гайца, чтобы поток начать пропускать. Им такая работа не интересна
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний