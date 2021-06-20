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«Люди в соседних машинах сознание теряли»: в пробках на въезд в Петербург стоят по часу-полтора

Пробки на въезд в Петербург растут

На магистралях, ведущих в Петербург, к вечеру воскресенья, 20 июня, ожидаемо образовались пробки.

Фото: Сергей Михеев/Коммерсантъ
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Самые длинные, по данным «Яндекс.Карт» на 18:20, на трассах «Кола» (там отмечено ДТП) и «Сортавала» (традиционная пробка перед въездом на КАД) — примерно по 9 километров. На Дороге жизни и Приморском шоссе — по 5 километров.

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На Приморском шоссе при выезде из Солнечного в сторону Петербурга случилась авария: машина врезалась в столб, она и мешает проезду, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Читатель «Фонтанки» Станислав жаловался, что сотрудники ДПС перекрывали Зеленогорское шоссе для проезда спортсменов.

За последние часы «Яндекс» сообщил о нескольких крупных пробках:

  • 17:45 — Приморское шоссе от Кленовой улицы до Таможенной дороги. В пробке длиной 4,3 км можно потерять 1 час 14 минут, что на 1 час больше обычного.
  • 17:36 — ЗСД от Зеленогорского шоссе до 5-го километра южного направления. В пробке длиной 5,1 км можно потерять 36 минут, что на 31 минуту больше обычного.
  • 16:03 — Колтушское шоссе от КАД до поворота к станции 7-й километр. В пробке длиной 5,5 км можно потерять 43 минуты, что на 34 минуты больше обычного.
  • 15:27 — Мурманское шоссе от проспекта Большевиков до АЗС (из-за ремонта). В пробке длиной 5,7 км можно потерять 1 час 17 минут, что на 1 час 12 минут больше обычного.

Есть и относительно свободные магистрали, например Московское, Киевское шоссе, «Нарва». В самом городе загруженность дорог невелика — обычные для воскресного вечера 2 балла. Вчера днём, напомним, случились аномальные 6 баллов.

Автомобилистов в 30-градусную жару спасают кондиционеры. «Мы вчера 3,5 часа отстояли на выезде на Мурманку. Я на свой кондиционер просто молилась. Люди в соседних машинах сознание теряли», — рассказывает в «ДТП и ЧП» Евгения.

Фото: Сергей Михеев/Коммерсантъ

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Комментарии (53)

fortun
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Mickye
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Otkating
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