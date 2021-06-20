Пока автомобилисты стояли в субботних 6-балльных пробках на выезд из города, не имеющие машины горожане устремились на природу железнодорожным транспортом. А потом так же возвращались назад. Как вечером запихивались в электричку, чтобы уехать из Солнечного, и что было внутри, демонстрируют видео в телеграм-канале «Мегаполис» 20 июня. Звучит музыка, слышны крики, у кого-то в руках бутылка, у кого-то на голове клетка. В маске чуть ли не одна единственная пассажирка – немолодая женщина.

