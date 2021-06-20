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Как будто никакого ковида нет и в помине. Посмотрите, что творится в электричках, и ужаснитесь

В Петербурге пассажиры переполнили пригородные поезда

Впечатляющие видеозаписи выкладывают в соцсетях петербуржцы: в выходные вокзал и электрички переполнены.

Кадр из видео в телеграм-канале <a href="https://t.me/Megapolisonline" class="io-leave-page _" target="_blank">«Мегаполис»</a>
Кадр из видео в телеграм-канале «Мегаполис»
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Пока автомобилисты стояли в субботних 6-балльных пробках на выезд из города, не имеющие машины горожане устремились на природу железнодорожным транспортом. А потом так же возвращались назад. Как вечером запихивались в электричку, чтобы уехать из Солнечного, и что было внутри, демонстрируют видео в телеграм-канале «Мегаполис» 20 июня. Звучит музыка, слышны крики, у кого-то в руках бутылка, у кого-то на голове клетка. В маске чуть ли не одна единственная пассажирка – немолодая женщина.

А вот как выглядел в субботу Финляндский вокзал. Сегодня значительная часть этих людей тоже поедет в город на электричках.

Напомним, что в Петербурге усилены «коронавирусные» ограничения. Заболеваемость COVID-19 растёт, за последние сутки зафиксировано более тысячи заражений. Из-за нарушения эпидемиологических мер приостанавливают работу торговых центров, развлекательных заведений и общепита, закрыт музыкальный фестиваль.

Кадр из видео в телеграм-канале <a href="https://t.me/Megapolisonline" class="io-leave-page _" target="_blank">«Мегаполис»</a>
Кадр из видео в телеграм-канале «Мегаполис»

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Комментарии (9)

260708081
Уже в пятницу в электричках был народ, ездила днем на Лужском направлении на Ласточке туда и обратно,но все же там кондиционеры, удобства, практически всем хватило мест...
Yerffej Ennyl
Охрененное удовольствие. Впрочем, каждый борется со скукой как может.
266071820
Напомнило, как в 70-х ездили на пляж в Солнечное. В битком набитой электричке, а потом пешком в плотной толпе по шоссе :) по одуряющей жаре ) одного раза хватило, больше не хочется такого экстрима!
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